La producción de pitayas comienza a despertar interés entre productores de Concordia y la región

La actividad se desarrolló en el Vivero Zordan de Colonia Ayuí y combinó exposiciones técnicas con talleres de campo, brindando herramientas prácticas para quienes buscan iniciarse o fortalecer su producción en este cultivo emergente.

Durante la jornada, los asistentes pudieron interiorizarse sobre distintos aspectos vinculados al desarrollo de la pitaya, entre ellos la selección de variedades, técnicas de plantación, manejo del cultivo, cosecha, control de heladas, sistemas de cobertura y estrategias de comercialización.

El encuentro contó con la presencia de disertantes nacionales e internacionales, además de productores de distintas provincias y países de la región, lo que permitió generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos sobre el cultivo.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Federico Schattenhofer, destacó la convocatoria y el interés generado por la actividad.

“Observé mucha satisfacción e interés en el público, teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza en Concordia una jornada de estas características, donde no solamente se aborda la teoría sino que también se recorrió el campo, las plantaciones y todo el proceso de esta nueva producción que está en auge”, señaló.

El funcionario también remarcó el nivel de los especialistas que participaron de las capacitaciones. “Contamos con capacitadores de Paraguay, Brasil y Perú, además de productores de la región y provincias vecinas, todos interesados en esta nueva variedad de producción que está emergiendo y tiene muy buen potencial”, indicó.

En ese marco, Schattenhofer subrayó que la iniciativa responde a una política de trabajo conjunto impulsada por la gestión municipal. “La premisa del intendente Francisco Azcué es articular y fortalecer el trabajo con el sector privado, académico e institucional. El Estado está para acompañar y facilitar herramientas que favorezcan la producción, como en este caso con un producto que nos vuelve competitivos y nos inserta en un nuevo mercado”, expresó.

Según supo 7Paginas, el Primer Encuentro sobre Pitayas continuará este viernes 6 de marzo con una nueva jornada que se realizará en Fincris Agro SRL, en la zona de Osvaldo Magnasco, donde se profundizarán aspectos técnicos y se realizarán recorridas por plantaciones de este cultivo que comienza a despertar interés entre los productores de Concordia y la región.