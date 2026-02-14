La Provincia anunció topes y beneficios para el Impuesto Inmobiliario Urbano 2026

La medida, según lo indicado a 7Paginas, se formalizó a través de la Resolución 024/26/ATER y responde a una falla técnica imprevista en el servidor encargado de la liquidación masiva de tributos, lo que generó demoras en la emisión de las boletas. Desde el organismo aclararon que la prórroga tiene carácter excepcional y busca evitar perjuicios a los contribuyentes.

Nuevos vencimientos

La primera cuota o el pago anual vencerán según el último dígito verificador:

0, 1, 2, 3 y 4: 25 de febrero de 2026.

5, 6, 7, 8 y 9: 26 de febrero de 2026.

Las boletas podrán consultarse desde el jueves 19 de febrero en el sitio web oficial del organismo y abonarse por los medios habituales.

Actualización por debajo de la inflación

El esquema 2026 del Impuesto Inmobiliario Urbano forma parte de la política de alivio fiscal impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Para este ejercicio fiscal, la actualización impositiva tendrá un tope del 30 por ciento, ubicándose por debajo de la inflación registrada en 2025, que fue del 31,5 por ciento.

De acuerdo a datos oficiales, más del 85 por ciento de las partidas —casi nueve de cada diez hogares— quedarán alcanzadas por este límite, lo que implica que el Estado provincial resignará más de 55 mil millones de pesos entre topes, descuentos y beneficios.

Beneficios por cumplimiento

Se mantienen los incentivos para quienes cumplen en tiempo y forma:

15 por ciento de descuento por “Buen Pagador” para quienes abonaron en término el período fiscal 2025.

10 por ciento adicional por pago anual 2026.

Ambos descuentos son acumulables, permitiendo una reducción de hasta el 25 por ciento sobre el monto final. En términos reales, abonar con un tope del 30 por ciento y acceder a estos beneficios frente a una inflación superior implica una disminución efectiva del peso tributario.

Esquema progresivo

El nuevo sistema también introduce criterios de progresividad para corregir inequidades históricas. En las propiedades de mayor valor, el beneficio es menor pero evita variaciones abruptas.

En los tramos 7 y 8 (Plantas 2 y 3), el beneficio se reduce al 15 por ciento; mientras que en los tramos 9 y 10 (Plantas 2 y 3) el descuento será del 10 por ciento.

No obstante, el tope del 30 por ciento no se aplicará en casos donde durante 2025 se hayan registrado mejoras, ampliaciones o modificaciones que impacten en la valuación fiscal del inmueble.

Formas de pago y consultas

Las boletas están disponibles en www.ater.gob.ar

. Además, los contribuyentes pueden abonar sus tributos en Entre Ríos Servicios y Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI, sin necesidad de boleta impresa o digital.

También se encuentran habilitados pagos mediante código QR, billeteras virtuales, Home Banking, débito automático y otros medios electrónicos.

Para consultas, ATER dispone de atención telefónica al 0810-888-2837, correo electrónico (consultas@ater.gob.ar) y atención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.