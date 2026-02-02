7PAGINAS

Lunes 2 de febrero de 2026
La provincia centraliza la consulta de recibos de sueldo en la plataforma Mi Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos informa que, a partir de ahora, todos los empleados de la administración pública provincial pueden consultar sus recibos de sueldo de manera digital a través de la plataforma Mi Entre Ríos, unificando el acceso a la información personal en un único entorno seguro y disponible las 24 horas.
Esta medida forma parte del proceso de modernización del Estado que impulsa la provincia, con el objetivo de simplificar trámites, eliminar el uso de papel y mejorar la experiencia de los trabajadores públicos. Desde ahora, los recibos estarán disponibles en formato digital, permitiendo su consulta, descarga y resguardo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El acceso se realiza ingresando a www.mientrerios.gob.ar, donde cada agente puede identificarse de manera segura y visualizar su información salarial de forma rápida y transparente. La digitalización de este servicio no solo mejora la accesibilidad, sino que también optimiza los procesos administrativos y reduce tiempos y costos asociados a la gestión en papel.

Desde la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación destacaron que este avance se enmarca en una estrategia integral que busca poner la tecnología al servicio de las personas, cuidando el tiempo de los trabajadores y fortaleciendo un Estado más eficiente, ágil y cercano.

Con esta incorporación, Mi Entre Ríos continúa consolidándose como la plataforma central de trámites y servicios digitales de la provincia, ampliando sus funcionalidades y facilitando el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.