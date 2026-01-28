La provincia conmemorará la Batalla de Caseros con una propuesta cultural en el Palacio San José

Al respecto, el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, aseguró que «para el gobernador Rogelio Frigerio, Urquiza en general y la Batalla de Caseros en particular representa un hito importante que el gobernador está empeñado en jerarquizar, poner en valor y homenajear cada año. Hacer el acto central en el Palacio San José es un simbolismo muy importante», dijo el funcionario este miércoles durante la presentación del Acto en la Sala de Periodistas en Casa de Gobierno.

Mencionó que el propio Frigerio inició las gestiones con el gobierno nacional «para lograr un convenio, un traspaso, un instrumento que de alguna manera permita trabajar también desde la provincia para ponerlo en valor. Eso se ha logrado y se anunciará el propio 3 de febrero. Ya estamos trabajando e interviniendo», adelantó al informar que Enersa trabaja en el cambio total de la iluminación del Palacio y Vialidad en mejorar los accesos.

Recordó luego las conmemoraciones que se hicieron años anteriores y adelantó que en 2026 será en el Palacio San José con la presencia del gobernador Frigerio, y los secretarios de Cultura de Nación, Leonardo Cifelli, y de Entre Ríos, Julián Stoppello, entre otros funcionarios, quienes durante la jornada firmarán el convenio de colaboración entre Nación y provincia para la puesta en valor del Palacio San José, además de apreciar una teatralización que ofrece el museo.

La propuesta

En tanto, el secretario de Cultura provincial, adelantó que será «una propuesta artística importante con la magnitud necesaria para esta fecha emblemática de Entre Ríos. A cargo de artistas entrerrianos, habrá un ensamble de chámame especialmente preparado para la oportunidad y tocará también una banda folclórica típica de Concepción del Uruguay, Conjunto Itaý. Además, tendremos disk jockey y una banda de reggae, Suma paciencia. Habrá una propuesta para todos los a partir de las cinco de la tarde, con algunas sorpresas en medio. El escenario se montará por el lateral del Palacio San José y habrá servicio gastronómico», agregó.

La invitación es «para todo el público de la provincia de Entre Ríos. A partir de las 17, estará el lugar preparado para recibir a la gente y la propuesta artística la conducirá Santiago Miguel Rinaldi y también estará Roberto Romani. Será un acto con una fuerte impronta entrerriana, pero que atraviese generaciones, estilos y posibilidades», concluyó.