«La Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional de Espectáculos Públicos y Privados: Un avance en la regulación de la seguridad en eventos»

La importancia de la regulación

La ley establece que todos los trabajadores de control de admisión y permanencia deben ser contratados bajo convenio colectivo de trabajo, con todas las garantías constitucionales vigentes. Esto incluye la registración completa, aportes jubilatorios y de obra social, y salario según las últimas paritarias. Además, se exige a los propietarios o encargados de boliches bailables que dispongan de puestos de hidratación, refrigerio y baños químicos.

El papel del Ministerio de Trabajo

La ley también establece que los controladores de admisión y permanencia están bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, y no bajo la autoridad policial. Esto es fundamental para garantizar que los trabajadores sean tratados con dignidad y respeto, y que se les brinden las condiciones laborales adecuadas.

Un paso adelante en Entre Ríos

La adhesión de la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional de Espectáculos Públicos y Privados es un paso importante hacia la regulación y formalización de la industria de la seguridad en eventos. La creación de un registro provincial de trabajadores independientes es un paso clave para garantizar que los controladores estén capacitados y registrados, y que se les brinden las condiciones laborales adecuadas.

La importancia de la difusión

Es fundamental que se difunda esta información para que los trabajadores y los propietarios de boliches bailables estén al tanto de sus derechos y obligaciones. La regulación de la industria de la seguridad en eventos es un tema que afecta a todos, y es importante que se tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.