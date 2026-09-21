La provincia destinó 2.667 millones de pesos para financiar a los sectores productivos y turísticos de Federación, Concordia y Colon

La región de Salto Grande recibió en los últimos seis años una importante inyección de recursos destinada a fortalecer sus sectores productivos y turísticos. Entre 2020 y 2026, el Fondo Multisectorial de Salto Grande desembolsó $2.667 millones en Aportes No Reembolsables (ANR) para financiar 296 proyectos en los departamentos Concordia, Federación y Colón.

Los resultados fueron presentados durante las jornadas de cierre del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, realizadas en Paraná, donde participaron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organismos provinciales.

Recursos para empresas y emprendimientos de la región

Los fondos alcanzaron a empresas productoras y prestadores turísticos de los tres departamentos, permitiendo concretar inversiones vinculadas con las particularidades económicas de cada territorio.

Entre los sectores beneficiados se encuentran la citricultura, ganadería, avicultura, producción de alimentos, forestoindustria, metalmecánica, alojamiento y gastronomía, entre otras actividades.

Los Aportes No Reembolsables fueron utilizados para incorporar maquinaria, equipamiento, infraestructura y nuevas tecnologías, herramientas que permitieron a los emprendimientos modernizar procesos, mejorar la productividad y sostener sus actividades.

En el caso del turismo, los recursos también acompañaron el proceso de recuperación de empresas y establecimientos luego del fuerte impacto provocado por la pandemia.

Concordia, Federación y Colón, protagonistas

La distribución de los proyectos comprendió a los tres departamentos que forman parte del área de intervención del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande.

De esta manera, Concordia, Federación y Colón fueron alcanzados por una herramienta que buscó acompañar tanto al entramado productivo como a una actividad turística que tiene un peso significativo en la economía regional.

La diversidad de proyectos financiados permitió atender necesidades diferentes: desde inversiones en establecimientos productivos hasta mejoras en alojamientos, emprendimientos gastronómicos y otras actividades vinculadas con el turismo.

$1.376 millones para energías renovables

Uno de los capítulos destacados del programa fue la convocatoria especial destinada a promover inversiones en energías renovables.

A través de esta línea se concretaron 78 proyectos por un total de $1.376 millones en Aportes No Reembolsables, con una cobertura de hasta el 60 por ciento del costo de cada inversión.

Los beneficiarios pudieron incorporar paneles solares y otras tecnologías sustentables para generar energía y reducir el impacto de los costos energéticos sobre sus actividades.

Esta línea cobró especial importancia para empresas productivas y establecimientos turísticos, donde el consumo de energía representa un componente significativo de los costos operativos.

Una experiencia que busca continuidad

El cierre del programa permitió realizar un balance de seis años de trabajo conjunto entre organismos públicos, empresas, universidades y actores territoriales.

Participaron representantes del BID, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y Cafesg.

Durante las jornadas se analizaron los resultados alcanzados y las experiencias recogidas durante la implementación del programa, con la posibilidad de que esos aprendizajes sirvan como referencia para el diseño de nuevas herramientas de apoyo al desarrollo productivo y turístico de Entre Ríos.

Para la región de Salto Grande, el balance deja como dato central una inversión de $2.667 millones y 296 proyectos financiados en Concordia, Federación y Colón, con impacto en sectores que forman parte de la estructura económica y turística de los tres departamentos.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas