La Provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto portuario de Concepción del Uruguay

La medida fue adoptada ante el clima de tensión generado en el puerto local, que había derivado en el anuncio de posibles medidas de fuerza y en denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente, tal como lo anticipó oportunamente 7Paginas.

Según se informó oficialmente, el objetivo de la conciliación obligatoria es preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad considerada estratégica para la economía regional y propiciar instancias de diálogo entre las partes. La medida tendrá una vigencia de 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026.

Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa y asegurar la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar cualquier tipo de represalia al personal involucrado en el conflicto.

Asimismo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación, que se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 2026, a las 11 horas, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná. A la reunión deberán concurrir representantes con poder de decisión suficiente, con el fin de avanzar en una solución consensuada al conflicto.