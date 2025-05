La Provincia evalúa poner plata para sostener el inicio del servicio aéreo de Concordia

Dijo que «es un nuevo servicio que vamos a tener que impulsarlo tanto el gobierno provincial como los municipios» y confirmó que «estamos trabajando» en un régimen de fomento en el que haya un aporte inicial «del gobierno provincial o municipio o privado», precisó.

El secretario de Transporte del gobierno de Entre Ríos, Juan Diego Elsesser, dialogó con «Lo Que Queda del Día» en Oíd Mortales Radio sobre las gestiones que se llevan adelante y los planes para restablecer el servicio aéreo de Concordia una vez que el Aeropuerto esté nuevamente habilitado.

Aseguró que «el gobierno provincial desde un primer momento, y por pedido del señor Gobernador, viene trabajando en la en la puesta en funciones de tan importante aeropuerto que tenemos en la costa del Uruguay y en tal sentido venimos acompañando todo lo que tiene que ver en primera instancia lo que fue la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) con el tema de de la obra en sí, de la obra civil en sí, hoy esa parte está concluida, y ahora el Ente que se ha creado para llevar adelante la operatoria del aeropuerto. La Secretaría de Transporte está trabajando en conjunto con los integrantes del Ente para poder ponerlo en funcionamiento lo antes posible».

Respecto de las conversaciones con empresas aéreas para interesarlas en Concordia, dijo que «hay varias interesadas en el servicio, porque es una oferta muy llamativa la que tiene Concordia y la región. Tenemos un gran sistema de turismo en toda la costa de Uruguay con el turismo termal y también empresarios o particulares que también desean usar la línea aérea».

Agregó: «hemos tenido reuniones el año pasado y este con diferentes referentes de los municipios de la región y también de los empresarios y la gente en particular. Están muy interesados». Acerca de cuáles son las líneas aéreas que están interesadas, respondió que «en particular no tenemos diálogo con ninguna. Nosotros estamos trabajando para hacer un sistema para que se presenten y propongan o tengamos una oferta que llene las expectativas que tenemos en la región».

Afirmó que «todas las empresas que están hoy trabajando en los diferentes aeropuertos han preguntado si nosotros vamos a licitar o cómo vamos a hacer para tener el servicio y en eso estamos trabajando». Ratificó que hoy con la liberación de los cielos dispuesta por el gobierno nacional las líneas no necesitan pedir la adjudicación de la ruta aérea.

«Lo que sí queremos tener -destacó-, la idea del señor gobernador, es tener días y horarios o frecuencias para que se cumplan. Que no tengamos el inconveniente de decir ‘los aviones salen o no salen’, la idea es que la empresa que venga por lo menos nos asegure, o nosotros aseguremos, cierta cantidad de pasaje o de vuelos semanales sobre todo a la ciudad de Buenos Aires».

Anticipó que «seguramente en un primer momento arrancaremos con tres vuelos semanales y la idea es tener un vuelo diario. Eso sería lo óptimo. Pero también es un nuevo espacio, un nuevo servicio que vamos a tener que impulsarlo desde tanto el gobierno provincial como los municipios para que sea rentable y que cualquier empresa, puede ser una, pueden ser dos, tengamos el mayor servicio posible desde Concordia de Buenos Aires».

«Lo que Queda del Día» le preguntó si ese «impulso» significa establecer un régimen de fomento en el que haya un aporte inicial del gobierno para sostener las frecuencias. Elsesser respondió: «Sí, nosotros estamos trabajando en eso porque el tema aéreo lleva una parte de aporte del gobierno provincial o municipio o privado, eso se verá, y en eso estamos trabajando. A lo que nos estamos abocando en estos días es que podamos tener todas las habilitaciones que requiere para por lo menos hacerlo operativo en los vuelos privados y sanitarios para después poder licitar o concesionar, darle la figura legal que en eso está trabajando la parte legal del gobierno provincial para tener una o más empresas en el servicio».

«Lo que Queda del Día» le insistió en si habría disposición del gobierno entrerriano de aportar recursos, de poner plata concretamente, para sostener las frecuencias. Contestó que: «Eso se va a trabajar junto con los municipios. La idea es que haya frecuencia, después trabajaremos y el gobierno provincial junto con el Ente verá, cómo podemos asegurar el servicio. Hoy no te puedo asegurar que el gobierno provincial ponga todo el dinero o no ponga, nosotros estamos trabajando en eso y el gobernador nos ha pedido a la Secretaría de Transporte en particular que nos aboquemos a tener una línea aérea Concordia-Buenos Aires y después veremos nosotros junto con los municipios y el gobierno provincial y el Ente cómo podemos tener ese servicio».

Acerca de la posibilidad de tentar a Aerolíneas Argentinas para agregar a la conexión entre el Aeroparque Metropolitano y el Aeropuerto de Paraná, la frecuencia de Concordia, dijo que la empresa estatal «puede ser una de las oferentes. Nosotros vamos a abrir el servicio y que venga Aerolíneas o venga cualquier línea aérea que cumpla con el requerimiento que nosotros, el gobierno provincial, el ente y los municipios pongamos a disposición. Sí vamos a poner tres días semanales un vuelo diario y que puede llegar a ser Aerolíneas la que cumpla con todos los requisitos. Eso se verá en su momento».

Respecto de si se han evaluado las experiencias que han surgido en el país en materia de vinculación aérea con pequeñas empresas que han dispuesto, a partir también de las desregulaciones dispuestas por el Gobierno Nacional, de aeronaves de menor porte de ocho o doce plazas como una alternativa para Concordia, expresó que «nosotros la alternativa que estamos evaluando hasta el momento es arrancar con una aeronave chica, pero estamos hablando de 18 – 19 plazas para poder terminar en 49 – 50, o si Dios quiere, terminemos en las 72 plazas. Pero la idea es, volvemos al inicio de la charla, incentivar nosotros, gobierno provincial y los municipios, el uso tanto en el turismo o en el uso empresarial para arrancar con una aeronave chica de 19 plazas y podamos terminar o pasar en el corto plazo a una aeronave con mayor capacidad para que eso sea rentable para la empresa».

Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio