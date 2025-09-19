La provincia firmó convenios para impulsar a emprendedores de Concordia con el programa de Microcréditos

El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto al intendente de Concordia, Francisco Azcué, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini.

En esta oportunidad, adhirieron los municipios y comunas de Concordia, Chañar, Colonia Hocker, Gualeguaychú, Colón, San Salvador, Federal, San José, Chajarí, Ibicuy, Larroque, Ceibas, Ubajay y Pueblo Belgrano.

“Creemos en los entrerrianos, y este es un claro ejemplo de lo que significa apostar por ellos. Siempre decimos que en el camino de un emprendedor, que a veces puede ser áspero y otras veces hermoso, puede nacer una empresa. Por eso nuestra tarea es acompañar esas propuestas y fomentar su autonomía”, señaló Berisso. Y agregó: “Con estos microcréditos se inyectan recursos en las localidades, se dinamizan las economías locales y se impulsa la autonomía de los emprendedores, que son los verdaderos protagonistas del desarrollo”.

En la misma línea, el ministro Troncoso sostuvo: “Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de acompañar, a través de los municipios, a quienes producen, generan empleo y transforman sus comunidades. Agradecemos a los municipios y comunas, no solo por este programa puntual de microcréditos, sino por todo el trabajo conjunto con la provincia”.

Por su parte, el intendente Azcué destacó que esta acción responde a lo que propone el gobernador Rogelio Frigerio, de “trabajar conjuntamente, como en este caso, entre equipos técnicos de los municipios y la provincia para sacar adelante a las comunidades”. Enfatizó además la importancia de la integración público-privada: “Creemos en un Estado presente, acompañando al sector privado. Los políticos no somos lo importante, sino facilitadores; en el centro de la escena están los emprendedores, empresarios, la sociedad civil y las instituciones intermedias”.

El programa permitirá a los emprendedores acceder a financiamiento para reforzar capital de trabajo, adquirir insumos, mejorar procesos y ampliar su productividad. Se implementa bajo un esquema rotativo, con garantías flexibles, y será ejecutado de manera articulada entre municipios, comunas y el Ministerio de Desarrollo Humano, quienes tendrán a cargo la postulación y asignación de los fondos.