La provincia incorporó nuevas cámaras lectoras de patentes para reforzar la seguridad

El gobernador Rogelio Frigerio subrayó que la incorporación de la tecnología es fundamental para la prevención del delito, ya que van a estar «cuidándonos, porque estas cámaras detectan rápidamente si hay, por ejemplo, un pedido de captura de algún vehículo. Entendemos que esto incrementa los niveles de seguridad que queremos y necesitamos para nuestra provincia».

El mandatario destacó, además, la conectividad. «Vamos a tener información de pedidos de captura de la justicia federal en todo el territorio nacional. Esto salta directamente a nuestra base de datos», informó. Las cámaras son de última generación y, aunque son provistas mediante comodato, representan un equipamiento de alto valor.

Funcionamiento y protocolo inmediato

A su vez, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, brindó detalles sobre la operatividad del sistema, señalando que, a diferencia de las cinco cámaras antiguas que poseía la provincia, ahora habrá una cámara de este tipo instalada en cada uno de los 18 puestos camineros. Explicó que la gran ventaja radica en la conexión a la red nacional. «Esto va a estar conectado al sistema nacional de registros de vehículos con impedimentos legales», afirmó.

El sistema opera mediante la lectura de patentes o dominio (chapa patente), no con identificación de rostros. Si un vehículo -incluyendo camiones, motos y todo tipo de vehículos-, ingresa a la provincia con un pedido de secuestro o impedimento legal, «la cámara lo detecta, se conecta al sistema nacional y baja un aviso. El protocolo es la intervención policial inmediata, o sea, es casi como un delito infraganti», señaló Roncaglia. También resaltó la importancia de la cobertura total de las rutas, lo cual impide la «piratería del asfalto, porque todas nuestras rutas están controladas y no tienen forma de escapar de la provincia».

Además, las cámaras graban de forma permanente todos los vehículos que transitan, y estos registros quedan almacenados en una gran base de datos. El ministro aseguró que esto «sirve para el día de mañana si hay un hecho delictivo», permitiendo utilizar la información en cualquier investigación criminal.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, comentó que, como parte del trabajo preparatorio, primero fue necesario trabajar en la conectividad de los distintos puestos camineros. Agregó que, anteriormente, los puestos de control contaban «precariamente» con su base de datos propia. La gran ventaja de la nueva infraestructura es que ahora la policía va a contar con estos datos a «nivel nacional», lo que permitirá a la fuerza «abarcar todo lo que es nación en cuanto a la solicitud de algún vehículo que hubiese cometido algún tipo de ilícito».