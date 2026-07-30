La Provincia invertirá 40 millones de pesos para mejorar la infraestructura del Jardín Maternal «El Principito» de Chajarí

La apertura de sobres correspondiente a la licitación se llevó a cabo en el marco del proceso administrativo previsto para la obra y contó con la presentación de tres empresas oferentes: Covi S.A.S., Incar S.A. y Chezzi Eduardo Marcelo.

La intervención forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa que impulsa el Gobierno provincial con el objetivo de garantizar establecimientos escolares en condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Reparaciones para mejorar la seguridad del edificio

Según se informó a 7Paginas, si bien el edificio presenta un buen estado general de conservación, una inspección técnica detectó deterioros en los cielorrasos del salón de usos múltiples y de las galerías, donde se registraron desprendimientos que hacen necesaria una intervención.

El proyecto contempla el reemplazo de esos sectores, la reparación de las fachadas afectadas por la humedad, la impermeabilización de las cubiertas y la renovación de las luminarias exteriores.

Además, se ejecutarán tareas de mantenimiento y pintura del cerco perimetral metálico, reacondicionamiento de rejas y trabajos de pintura interior y exterior en distintos sectores del establecimiento.

En total, las obras abarcarán una superficie de 318 metros cuadrados, con el propósito de preservar la estructura edilicia y brindar espacios más seguros y funcionales para toda la comunidad educativa.

Autoridades presentes

Del acto de apertura de ofertas participaron el intendente de Chajarí, Marcelo Antonio Borghesan; la secretaria de Gobierno y Hacienda del municipio, María Elisa Moix; el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; y el responsable zonal de Arquitectura del departamento Federación, Marcelo Lugrin.

«Espacios más seguros para aprender»

Al referirse a la obra, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la intervención responde a una necesidad concreta planteada por la comunidad educativa.

El funcionario sostuvo que el objetivo es ofrecer espacios más seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje de los niños que asisten al establecimiento, al tiempo que remarcó que cada obra ejecutada forma parte de una planificación integral destinada a fortalecer la infraestructura escolar en toda la provincia.

Con esta inversión, el Gobierno provincial continúa avanzando en la ejecución de obras de mantenimiento y mejora de edificios educativos, priorizando la seguridad, la conservación de las instalaciones y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.