La provincia lanzó la campaña Compromiso por una Crianza Digital Saludable

La presentación se realizó en el marco de una nueva jornada de capacitación de #HablemosDe, la campaña de prevención y cuidado impulsada por el Consejo General de Educación (CGE). Del encuentro participaron alrededor de 700 personas, entre estudiantes, docentes, madres, padres y tutores, quienes abordaron problemáticas vinculadas con los consumos digitales y el ciberbullying.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien adhirió al Compromiso, que propone fortalecer la corresponsabilidad entre las familias, la escuela, el Estado y la comunidad para acompañar a niños y adolescentes frente a los desafíos del entorno digital.

«Nuestros chicos no necesitan adultos expertos en tecnología, necesitan adultos presentes», señaló Troncoso. En ese sentido, explicó: «Lo que buscamos con este compromiso es construir entre todos pautas comunes para acompañar a los chicos y chicas en el uso de la tecnología, con diálogo, con límites, con cuidado y con presencia adulta. Estos son desafíos que no se afrontan solos: hay que armar entre todos una red de cuidado».

«Tanto la campaña #HablemosDe como este compromiso son una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, porque entendemos que acompañar a nuestros chicos y cuidar su vínculo con la tecnología es una responsabilidad que tenemos que asumir como Estado», afirmó el ministro.

Del acto también participó el intendente de Concordia, Francisco Azcué, quien suscribió el documento. Las familias, instituciones y personas interesadas pueden conocer la propuesta y adherir digitalmente al Compromiso a través de cge.entrerios.gov.ar/hablemosde/.

Entre las pautas que propone la iniciativa se encuentra demorar la entrega del primer celular inteligente hasta el inicio de la secundaria, postergar el acceso a redes sociales, establecer momentos y espacios libres de pantallas y acompañar de manera progresiva el uso de internet y las tecnologías. El objetivo es que estas recomendaciones se conviertan en acuerdos concretos de cuidado dentro de las familias.

Durante la jornada, los estudiantes participaron de una actividad coordinada por integrantes del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic), mientras que docentes, madres, padres y tutores asistieron a una charla a cargo de la Coordinación de Políticas Transversales del CGE.

«La prevención y el diálogo son fundamentales para acompañar a nuestros niños y adolescentes», remarcó Ruth Estape, integrante del staff de Ocedic, quien estuvo acompañada por Pedro Fontaneto.

Por su parte, la directora General de Planeamiento Educativo del CGE, Marianela Müller, destacó el rol de las familias frente a estos desafíos: «La escuela necesita del acompañamiento de las familias para abordar estos nuevos desafíos».

Müller explicó que #HablemosDe es una campaña que el CGE desarrolla durante todo el año, con espacios de diálogo y reflexión sobre situaciones que irrumpen en la escuela, complejizan las trayectorias educativas y pueden afectar los procesos de aprendizaje.

De la jornada participaron también funcionarios del CGE y de la Municipalidad de Concordia, junto a estudiantes, docentes, madres, padres y tutores del departamento.