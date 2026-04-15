la Provincia otorgó un aporte de $80 millones a Concordia para el operativo del Lago

El Gobierno Provincial ratificó su apoyo a la gestión turística y preventiva de nuestra ciudad mediante la asignación de recursos específicos para la seguridad en las playas. Según se publicó en el último Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos autorizó un Aporte No Reintegrable (ANR) de 80.000.000 de pesos a favor de la Municipalidad de Concordia.

Esta partida presupuestaria corresponde a la segunda cuota de la asistencia requerida para solventar el despliegue de seguridad acuática en las playas habilitadas del Lago de Salto Grande, en el marco de la actual temporada de verano 2026.

Detalles de la transferencia

La medida se formalizó tras la intervención de diversos organismos de control, entre ellos el Ministerio de Economía, la Contaduría General y la Oficina Provincial de Presupuesto, quienes dieron el visto bueno para la modificación del Presupuesto General 2026 (Ley Nº 11.234).

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo Provincial remarcó que la asistencia tiene como objetivo «asistir al Municipio para cubrir los costos operativos» que demanda el mantenimiento de guardavidas, logística y equipamiento en una de las zonas balnearias más concurridas de la provincia.

Gestión local

El artículo segundo de la normativa especifica que los fondos son transferidos a la Municipalidad de Concordia, en la figura de su intendente, el Dr. Francisco Azcué. El aporte se hará efectivo de acuerdo a las disponibilidades financieras de la provincia, garantizando así la continuidad de los servicios de prevención y rescate que permiten a residentes y turistas disfrutar del perilago de manera segura.

Con esta inversión, se busca fortalecer el perfil de Concordia como destino turístico seguro, asegurando que el operativo de seguridad acuática cuente con el respaldo económico necesario para el cierre de la temporada estival.

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