La Provincia recategorizará a más de 12.000 trabajadores y enviará en marzo el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo

Los anuncios se realizaron este martes en un acto desarrollado en Casa de Gobierno, en forma conjunta con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Participaron los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Por el gremio estuvieron presentes el secretario general, José Allende; la secretaria adjunta, Carina Domínguez; la secretaria de Capacitación, Adriana Sattler; y miembros de la comisión directiva.

Durante la jornada se firmaron dos convenios considerados clave para la carrera administrativa. Por un lado, un acuerdo de cooperación en materia de capacitación que reconoce formalmente a UPCN como actor central en la formación de los trabajadores estatales. Por otro, el instructivo de recategorizaciones, resultado de un extenso proceso de diálogo y consenso, que alcanzará a más de 12.000 agentes del Escalafón General.

El instructivo establece un esquema de recategorizaciones dividido en tres etapas: marzo de 2026, agosto de 2026 y marzo de 2027. Un punto destacado es que se reconocerán todas las capacitaciones dictadas por UPCN desde el año 2022, las cuales serán tenidas en cuenta al momento de acceder a los ascensos, constituyendo un reconocimiento concreto al esfuerzo y la formación de los trabajadores.

Al respecto, el ministro Manuel Troncoso subrayó que se trata de un cambio de paradigma en la administración pública. “Durante años, los ascensos estuvieron condicionados por afinidades personales o políticas. Hoy ese modelo empieza a quedar atrás para dar lugar a reglas justas, objetivas y conocidas por todos”, afirmó, y remarcó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de terminar con el “ascenso a dedo y el amiguismo”, reemplazándolos por un sistema basado en el mérito, la capacitación y la transparencia.

La capacitación será uno de los pilares del nuevo esquema. Las instancias formativas estarán certificadas por organismos como el Consejo General de Educación y la Universidad Nacional de Entre Ríos, y se garantizará que ningún trabajador quede excluido por no haber tenido acceso previo a la formación. En ese sentido, el proceso se desarrollará de manera gradual y la oferta de capacitación se ampliará a todo el personal, esté o no afiliado al gremio.

En el mismo acto, el Gobierno provincial anunció que en marzo de 2026 enviará a la Legislatura el proyecto para la creación del primer Convenio Colectivo de Trabajo de la administración pública entrerriana. Se tratará de un convenio moderno, que ordenará derechos y obligaciones laborales, en línea con lo que ya ocurre a nivel nacional y en otras provincias.

“Hoy es un día histórico. Desde el inicio de esta gestión venimos sosteniendo un diálogo permanente con UPCN con el objetivo de avanzar hacia un Convenio Colectivo de Trabajo”, expresó Troncoso, quien destacó que el CCT brindará previsibilidad y reglas claras en materia laboral.

Por su parte, el secretario general de UPCN, José Allende, valoró los acuerdos alcanzados y señaló que “lo que hoy firmamos, tras más de un año y medio de trabajo, es el primer acuerdo con el gobierno provincial que pone a la capacitación y las reglas claras como base de las recategorizaciones”. Además, destacó que se garantiza el acceso a la formación para todos los empleados públicos, sin condicionamientos ni exigencias de afiliación.

Los convenios firmados reflejan una visión compartida entre el Gobierno de Entre Ríos y UPCN: jerarquizar la carrera administrativa, fortalecer un Estado más eficiente y profesional, y construir un marco laboral más justo y transparente para quienes sostienen diariamente el funcionamiento de lo público.