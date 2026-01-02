La próxima semana comenzarían las obras de mantenimiento en la Autovía 14

El vocero de la concesionaria, Mariano Bradanini, informó que a partir del martes 6 de enero las cuadrillas comenzarán a desplegarse sobre las trazas viales, priorizando los sectores más deteriorados y peligrosos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad para los usuarios.

Mantenimiento inicial y tramos prioritarios

Según se detalló, las obras iniciales previstas en el pliego de concesión incluyen la reconstrucción de calzadas, el mantenimiento de banquinas y la reparación del sistema de iluminación. En una primera etapa, los trabajos estarán centrados en el bacheo de los puntos más críticos, utilizando asfalto flexible, una solución que permitirá dejar la ruta transitable y segura mientras se avanza hacia intervenciones más definitivas.

Entre los tramos prioritarios se encuentran los sectores comprendidos entre Chajarí y Federación, donde se registran pozos profundos y saltos producto de la dilatación de juntas, y el trayecto entre Federación y Concordia, especialmente en la mano de hormigón que presenta importantes irregularidades. También se incluyen sectores deteriorados en inmediaciones de Gualeguaychú, donde se han detectado pozos de alto riesgo para la circulación.

En cuanto al estado de la autovía “José Gervasio Artigas” en cercanías del puesto caminero Cerrito, Bradanini explicó que se trata de una problemática recurrente en todo el país, vinculada al intenso tránsito pesado que se detiene en la zona, lo que dificulta una solución definitiva.

Asimismo, se confirmó que la demarcación horizontal de la ruta, considerada sumamente necesaria en distintos tramos, forma parte de las obras obligatorias que deben ejecutarse para avanzar hacia el cobro de la tarifa plena de peaje.

Capacidad operativa y servicios

Desde la empresa señalaron que cuentan con la capacidad operativa necesaria para encarar los trabajos iniciales sin necesidad de subcontratar, y que se evalúa el alquiler del obrador utilizado por la concesionaria anterior en la localidad de Ceibas.

En relación al servicio de auxilio mecánico, Bradanini indicó a radio Chajari que no está contemplado en el pliego de concesión, aunque se analizarán alternativas de acuerdo a las necesidades que surjan con el funcionamiento del corredor.

Respecto al sistema de iluminación, explicó que si bien gran parte de las luminarias son LED, los tableros eléctricos requieren mantenimiento, por lo que se realizará un mejoramiento general del sistema.

Peajes y sistema de cobro electrónico

La demolición de las cabinas de peaje se realizó con autorización de Vialidad Nacional y antes de la firma del contrato con la nueva concesionaria, prevista para este 5 de enero. Las estaciones de peaje se mantendrán en los mismos puntos, aunque no habrá cobro en efectivo en el corredor de las rutas 12 y 14.

El sistema de pago será exclusivamente electrónico, mediante TelePASE o a través de tarjetas de crédito y débito con chip, códigos QR y billeteras virtuales, modalidad que comenzará a funcionar plenamente en la segunda quincena de enero. Hasta tanto se instalen los tótems de cobro electrónico, no habrá barreras, y quienes no cuenten con TelePASE serán registrados mediante lectores de patentes, bajo un esquema de compromiso de pago voluntario.

En cuanto al valor del peaje, aún no se encuentra definido. De manera orientativa, se tomará como referencia el último monto cobrado en abril de 2025 en la estación de Zárate, que fue de 1.600 pesos, cifra que podría actualizarse por inflación y ubicarse entre 1.800 y 1.900 pesos. El valor definitivo se aplicaría una vez concretadas las obras iniciales establecidas en el pliego de concesión.