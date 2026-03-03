La rápida intervención de los bomberos evito lo que podría haber sido una catástrofe en zona céntrica de Concordia

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando comenzó a registrarse fuego en el sector de depósitos ubicados sobre calle Ituzaingó al 600. Según pudo reconstruir un cronista de 7Paginas, personas que se encontraban en el Club Russo fueron las primeras en advertir que algo anormal estaba ocurriendo, al notar la caída de cenizas. Al observar que se trataba de un incendio, alertaron de inmediato a los vecinos y dieron aviso a la policía.

Siempre por datos aportados por los testigos, se supo que en pocos minutos se hizo presente un móvil policial, cuyos efectivos lograron abrir una de las puertas del depósito y asistir a un sereno que se encontraba en el lugar, visiblemente confundido por la situación.

Sin embargo, el fuego comenzó a intensificarse rápidamente y las llamas alcanzaron considerable altura, pudiendo observarse desde el exterior del edificio. La preocupación creció entre los vecinos al escucharse algunas explosiones provenientes del interior del depósito.

Ante la magnitud que comenzaba a tomar el siniestro, arribó al lugar una autobomba de los Bomberos Zapadores y, minutos más tarde, otra unidad de los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia el salón de ventas del supermercado.

En el lugar también se hizo presente el jefe de la Policía Departamental, José María Rosatelli, quien indicó a 7Paginas que el hecho será materia de investigación. “Se van a analizar las cámaras de seguridad y trabajarán peritos para determinar las causas, aunque no se descarta que haya sido producto de un cortocircuito”, señaló.

Rosatelli destacó el accionar del personal interviniente y remarcó que, más allá de algunas pérdidas materiales en el sector afectado, se logró evitar un escenario mucho más grave. “Hoy podemos hablar de que se evitó una catástrofe, porque si el fuego se trasladaba al supermercado, la situación podría haber sido incontrolable teniendo en cuenta los elementos que hay en el interior y las dimensiones del lugar”, concluyó.

La investigación continuará en las próximas horas para establecer con precisión el origen del incendio.