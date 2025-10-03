La reforma orgánica y el presupuesto 2026 fueron los temas principales de la reunión de gabinete ampliada

Desde el Ejecutivo se remarcó que las modificaciones aprobadas no se limitan a una simple reestructuración administrativa, sino que constituyen un paso decisivo hacia un municipio más eficiente, moderno y cercano a los vecinos de Concordia.

El secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, sostuvo que “esto representa un reordenamiento organizacional necesario para optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la transparencia y garantizar una gestión más profesionalizada, equitativa y participativa”.

Objetivos de la nueva orgánica

Entre los ejes centrales de la reforma se destacan, Modernización administrativa: incorporación tecnológica, reducción de burocracia y agilización de trámites para un vínculo más directo con la ciudadanía.

Optimización de recursos e inversiones: priorización de infraestructura básica, urbanización y servicios esenciales, con una distribución más equitativa.

Agilización de procesos y decisiones: eliminación de duplicaciones, fortalecimiento de responsabilidades y mayor transparencia en la gestión.

Proyección hacia el 2026

Ferreyra adelantó que el proyecto de presupuesto será enviado al Concejo Deliberante durante el mes en curso, enmarcado en los lineamientos de gestión definidos para el año próximo.

Por su parte, el intendente Azcué subrayó que “el eje prioritario de la gestión será la inversión en obras públicas y la mejora de los servicios municipales. Queremos un municipio ordenado, eficiente y moderno para que los cambios se reflejen en la ciudad y en la calidad de vida de los vecinos”.