La Reforma Previsional de Entre Ríos se encamina a su sanción definitiva en Diputados

El despacho por mayoría ingresó durante la sesión ordinaria de este martes y será debatido desde las 11 de la mañana. En paralelo, las organizaciones sindicales anunciaron un paro y una concentración a partir de las 9:30, con una marcha desde la Caja de Jubilaciones hasta la Casa Gris, donde funciona la Legislatura provincial.

Ante la convocatoria y los incidentes registrados durante el tratamiento del proyecto en el Senado, el Gobierno provincial reforzó las medidas de seguridad con la colocación de vallas en los alrededores del edificio legislativo.

Los principales cambios que propone la reforma

El proyecto declara el estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial por un plazo de dos años, con posibilidad de prorrogarse por otros dos, con el objetivo de restaurar el equilibrio y garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones.

Entre los puntos más relevantes de la iniciativa se encuentran:

Un aporte personal extraordinario del 3% sobre la remuneración bruta de los trabajadores activos, con excepción de quienes perciban haberes inferiores a los 3 millones de pesos.

Un incremento del 3% en los aportes patronales, reduciéndose al 1,5% para los sectores considerados no deficitarios.

El cálculo del haber jubilatorio pasará a realizarse sobre el promedio de los últimos 15 años de aportes, cuando actualmente se toman los últimos 10 años.

Se establece una edad jubilatoria de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, aunque la implementación será gradual desde el 1° de enero de 2031.

Se mantienen los regímenes especiales para docentes y personas con discapacidad, aunque quienes accedan a esas jubilaciones deberán continuar realizando un aporte solidario hasta alcanzar la edad prevista para la jubilación ordinaria.

Oficialismo y oposición mantienen posiciones enfrentadas

Desde el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para convertir el proyecto en ley.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, calificó la iniciativa como «quizás la ley más importante de la gestión de Rogelio Frigerio» y sostuvo que el tratamiento fue «intenso» y con participación de distintos sectores, remarcando que el proceso comenzó en marzo y no debe analizarse únicamente por el tiempo que permaneció en Diputados.

Por el contrario, desde el bloque Más por Entre Ríos cuestionaron la metodología utilizada para el tratamiento del proyecto.

La diputada Andrea Zoff afirmó que el debate fue «exprés» y denunció que no existió una verdadera instancia de trabajo conjunto entre ambas cámaras. También cuestionó la ausencia del presidente de la Caja de Jubilaciones y del ministro de Economía durante las reuniones de comisión, lo que, según señaló, impidió responder numerosas inquietudes planteadas por la oposición.

Además, confirmó que su bloque votará en contra de la iniciativa al considerar que representa «un ajuste tremendo» que afectará a jubilados, trabajadores activos y municipios.

La legisladora advirtió que la reforma tendrá un fuerte impacto económico y social en la provincia y sostuvo que, además, podría generar futuras demandas judiciales que terminen incrementando los costos para el Estado entrerriano.

Una sesión clave para el futuro del sistema previsional

Con el respaldo del oficialismo y el rechazo anticipado de la oposición, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión que será determinante para el futuro del sistema previsional de Entre Ríos.

Mientras el Gobierno sostiene que la reforma es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, los gremios y sectores opositores aseguran que se trata de un ajuste que afectará derechos adquiridos, por lo que este miércoles la discusión legislativa estará acompañada por una importante movilización frente a la Legislatura provincial.

Con informacion de APF y AIM

Redaccion de 7Paginas