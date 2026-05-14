La región turística de Salto Grande fortalece su integración: Federación es sede de la primera reunión anual

El encuentro, que tendrá como anfitrión al Secretario de Turismo local, Ezequiel Marozzini, busca sentar las bases para una planificación conjunta en un contexto donde el análisis de la situación actual —a nivel zonal, regional y nacional— resulta clave para el sostenimiento del sector.

Integración binacional y regional

La jornada destaca por su carácter integrador, contando con la participación activa de municipios que comparten el recurso del río Uruguay y el producto termal como ejes de desarrollo. Estarán presentes:

Argentina: Concordia, Villa del Rosario, Santa Ana, Chajarí y el anfitrión, Federación.

Uruguay: Representantes de Salto y Termas del Arapey.

Objetivos: Balance, promoción y capacitación

La finalidad central de este cónclave es realizar un balance profundo del sector tras los últimos meses de actividad y coordinar una hoja de ruta compartida. Los ejes principales serán:

Promoción conjunta: Unificar esfuerzos para posicionar la marca «Salto Grande» en mercados nacionales e internacionales.

Capacitación: Fortalecer el capital humano del sector para elevar los estándares de servicio.

Optimización de recursos: Aprovechar las infraestructuras existentes en ambas orillas para potenciar el flujo de visitantes.

La visión del anfitrión

Ezequiel Marozzini, Secretario de Turismo de Federación, destacó la relevancia de este espacio de diálogo: «Estas reuniones son fundamentales para la ciudad y la región. Nos permiten analizar cómo se viene trabajando y, sobre todo, proyectar acciones futuras que beneficien tanto al sector privado como al estatal».

Asimismo, el funcionario remarcó la importancia de la sinergia binacional al señalar que el objetivo es «optimizar todos los recursos existentes en ambas orillas», entendiendo que el crecimiento de un destino potencia directamente a sus vecinos.

Con esta reunión, la Región Turística de Salto Grande reafirma su compromiso de trabajar como un bloque sólido, apostando a la profesionalización y a la cooperación mutua como herramientas para enfrentar los desafíos del turismo actual.

Con información de prensa Secretaria de turismo de Federación

Redacción de 7Paginas