La ropa secuestrada en procedimientos de contrabando en Concordia fue donada a Cáritas

La donación fue realizada por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la jueza federal Analía Graciela Ramponi, en el marco de una causa judicial originada tras un operativo llevado adelante por la Prefectura Represa Salto Grande.

Según se informó a 7Paginas, la totalidad de las prendas fue entregada a la entidad benéfica mediante la correspondiente Acta de Entrega, permitiendo que la mercadería decomisada pueda ser destinada a familias y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

Los elementos donados formaban parte de un secuestro realizado el pasado 14 de mayo de 2026 durante un procedimiento efectuado por personal de la Prefectura Naval Argentina en jurisdicción de Concordia.

Desde la fuerza indicaron además que el resto de los elementos incautados durante aquel operativo continúan depositados y permanecen a disposición de la magistrada interviniente, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

La medida representa una alternativa solidaria para bienes que, una vez cumplidos los pasos legales establecidos por la Justicia, pueden ser reutilizados en beneficio de instituciones que trabajan diariamente en la asistencia de los sectores más necesitados.

De esta manera, más de mil prendas de vestir que fueron retiradas de los circuitos ilegales de comercialización tendrán ahora un destino social a través de Cáritas Concordia, organización que desarrolla una importante tarea de acompañamiento y ayuda comunitaria en distintos barrios de la ciudad y la región.