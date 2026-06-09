La ruta de la fibra óptica en Concordia: la trama de negocios que atravesó a todos los gobiernos locales

Una profunda investigación periodística originalmente difundida por el medio La Caldera y procesada por la redacción de 7Paginas puso al descubierto lo que ya se denomina como «la ruta de la fibra óptica» en Entre Ríos. Se trata de un entramado que conecta sociedades privadas de telecomunicaciones, licencias nacionales, convenios públicos, el uso de infraestructura estatal y nombres de extrema relevancia de la política provincial que han sabido convivir y expandirse a lo largo de las últimas dos décadas sin importar el color partidario en el poder.

La trama cobra un nuevo impulso público luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre el patrimonio y los negocios del exsenador nacional Edgardo Kueider. A partir de allí, los hilos de la conectividad conducen inevitablemente a la evolución de una firma nacida y consolidada en Concordia: Internet Plus.

De Infinet a IPlus SAS: una expansión sin fronteras políticas

La propia firma ha reconocido públicamente una metamorfosis societaria que comenzó en el año 2005 bajo la denominación de Infinet SRL, mutó en 2007 a ISPCOM SA y derivó finalmente en marzo de 2019 en la constitución de IPLUS SAS. A lo largo de todas estas etapas, el nombre del empresario Juan Martín Fracalossi aparece asociado de forma permanente como el conductor de la firma.

Lo llamativo del caso, y que enciende los debates políticos, es la cronología de su expansión comercial, ya que comenzó a ramificarse durante los dos mandatos del exgobernador Sergio Urribarri y continuó su despliegue logístico durante las administraciones provinciales y locales de Gustavo Bordet; lográndose su consolidación y su mayor inserción de mercado en la etapa en que el esquema conducido por Enrique Cresto controlaba el poder político e institucional de Concordia. En octubre de 2020, el ENACOM le otorgó mediante la Resolución 1149/2020 la licencia nacional TIC para comercializar televisión por suscripción e internet de forma masiva.

El negocio de los postes y la Cooperativa Eléctrica

El informe advierte que el verdadero núcleo del negocio de la fibra óptica no reside únicamente en vender abonos domiciliarios, sino en controlar el espacio aéreo y la infraestructura necesaria para el cableado. En el escenario concordiense, la Cooperativa Eléctrica es el actor central debido a que administra la red de postación urbana.

En este punto de la investigación emerge el nombre de Martín Santana, exconcejal, dirigente históricamente alineado con el espacio de Enrique Cresto y vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica. Si bien el informe aclara que no existe documentación pública que pruebe una relación societaria directa entre Santana e Internet Plus, la convergencia temporal entre su ascenso en la distribuidora eléctrica y el vertiginoso despliegue aéreo de la firma privada es uno de los puntos más observados de la trama.

El nexo con el caso Kueider y el fracaso en Diamante

La ruta de la fibra óptica adquirió trascendencia provincial tras una investigación del portal Análisis Digital que reveló el desembarco en la ciudad de Diamante de la empresa ICELER SA, constituida en mayo de 2023 por Rodolfo Daniel González y Adriana Crucitta. González le otorgó un poder especial a Iara Guinsel Costa —vinculada directamente al entorno de Edgardo Kueider— para actuar en representación de la firma ante el Estado.

Bajo la intendencia del peronista Juan Carlos Darrichón, ICELER SA obtuvo veloces permisos para colocar postes y desplegar fibra óptica en unas 250 manzanas de Diamante. Sin embargo, la obra generó fuertes denuncias por destrozos en la vía pública y serias objeciones técnicas. Con el cambio de gestión municipal en 2024, las nuevas autoridades decidieron revocar los permisos y anular el proceso, marcando un fuerte antecedente de retroceso estatal.

El vínculo con Concordia es inmediato: Iara Guinsel Costa trabajó activamente dentro de la estructura empresarial de Internet Plus antes de incorporarse al esquema político del exsenador Kueider. Tras el fracaso de ICELER en Diamante, fuentes del sector indicaron que se barajó la posibilidad de que Internet Plus absorbiera o continuara explotando la infraestructura que ya había quedado instalada en esa localidad.

Antenas en inmuebles públicos y la aclaración de la gestión de Azcué

Otro de los puntos grises que expone la investigación es la localización de nodos y antenas de retransmisión de señal de la firma privada en edificios del Estado. Fuentes locales detectaron equipamiento asociado a esta red en puntos estratégicos:

El predio del Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Una Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS) ubicada en el barrio Villa Zorraquín.

Si bien estas instalaciones podrían responder a convenios de contraprestación (conectividad gratuita para los centros de salud a cambio del espacio físico), exponen el grado de capilaridad que la empresa logró tener con los distintos estamentos públicos.

Ante la publicación del informe que salpica tangencialmente a la administración actual, un cronista de 7Paginas, tomó contacto con el entorno del intendente Francisco Azcué quien desmintió de forma categórica cualquier vinculación con el holding empresarial.

En ese sentido, aseguraron de manera tajante que el Municipio de Concordia no ha celebrado ningún tipo de contrato de provisión ni de concesión con la empresa propiedad de Fracalossi. Asimismo, aclararon que la red de fibra óptica municipal es distribuida y mantenida exclusivamente por personal propio de la Dirección de Electrotecnia. Respecto a la presencia de este servicio de internet en el Parque Industrial de la ciudad, precisaron que se trata de decisiones de contratación individuales y netamente privadas de las empresas que operan dentro del predio productivo, ajenas a las decisiones de la intendencia.

La ruta de la fibra óptica deja en evidencia que, más allá de los encendidos debates públicos y los recambios de signos políticos en la provincia, existen redes de relaciones económicas y corporativas que logran mantenerse estables, consolidando un millonario mercado que recién ahora comienza a develar sus contornos ante la opinión pública.