la Ruta Nacional 18: Se habilitó un nuevo tramo estratégico tras gestiones de la provincia

En un paso decisivo para la conectividad terrestre de Entre Ríos, el Gobierno provincial anunció la habilitación de un nuevo tramo de la Ruta Nacional 18. La noticia llega tras una serie de gestiones articuladas entre la administración de Rogelio Frigerio y el Gobierno nacional, orientadas a destrabar y finalizar obras viales que se consideran «estratégicas» para el desarrollo entrerriano.

El mandatario provincial utilizó sus redes sociales para celebrar el avance, subrayando que la recuperación de las trazas nacionales es una prioridad de su gestión. «Desde el primer día venimos trabajando junto con el Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia», expresó Frigerio.

Detalles del tramo habilitado

El sector que ya se encuentra abierto al tránsito se extiende desde el kilómetro 106, en las inmediaciones del puente sobre el arroyo Tigrecito, hasta el kilómetro 135, en su intersección con la Ruta Provincial 6.

Se trata de aproximadamente 29 kilómetros que no solo agilizarán el flujo vehicular, sino que también representan una mejora sustancial en la seguridad vial para quienes transitan este corredor transversal que une la costa del Paraná con la del Uruguay.

Un corredor clave para la producción

La Ruta Nacional 18 es una traza cuya ejecución comenzó hace más de 15 años. Su finalización es largamente esperada por los sectores productivos, ya que constituye una vía fundamental para el traslado de mercaderías y el fortalecimiento de la logística regional.

Frigerio recordó que este logro se suma a otros frentes abiertos, como:

Los trabajos en la Ruta Nacional 12.

La reciente concesión de la Autovía 14 (la primera concretada bajo la actual gestión).

La reactivación de obras que estaban paralizadas o con ritmo lento desde hace más de una década.

«Este es un avance significativo en una obra considerada clave para fortalecer la conectividad y potenciar el desarrollo productivo de la provincia», concluyeron desde el Ejecutivo entrerriano, reafirmando que el objetivo final es completar la totalidad de la traza en el corto plazo.