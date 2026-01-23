La ruta nacional a015 en Concordia, entre las más deterioradas del país

Según el relevamiento, entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, situación atribuida principalmente a la falta de mantenimiento y a la paralización de obras. El informe fue confeccionado por personal de Vialidad de distintas provincias con el objetivo de actualizar la información existente, dado que el último reporte oficial data del año 2023, y refleja el estado de la red vial al 31 de diciembre de 2025.

La Ruta Nacional A015 se ubica en el noreste de la provincia de Entre Ríos y cuenta con un trazado de 15 kilómetros asfaltados, que se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 269 en La Criolla, hasta el acceso a la Represa de Salto Grande. Su estado cobró notoriedad pública a partir de este informe, que expone de manera detallada las condiciones actuales del corredor.

De acuerdo a lo publicado por El Día de Gualeguaychú, dentro del informe se mencionan dos tramos de rutas nacionales en Entre Ríos, entre ellos la A015, sobre la cual se señala: “Se encuentra en mal estado, con tramos críticos y señalización deficiente, lo que ha llevado a multas recientes a la ex concesionaria por parte de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Asimismo, el documento advierte sobre un grave deterioro de la calzada, con fisuración longitudinal y descalce de banquinas, lo que representa un riesgo para la seguridad vial de quienes transitan diariamente por la zona. “Existe una contradicción evidente porque se promociona el destino, pero se abandona el acceso”, remarcaron los trabajadores en el informe.

La situación de la Ruta A015 vuelve a poner en agenda la necesidad de inversiones urgentes en infraestructura vial, especialmente en corredores estratégicos para el turismo, la producción y la integración regional, como es el acceso a la Represa de Salto Grande.