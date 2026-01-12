La seccional Chajarí se sumó a la intervención del Sindicato de la Fruta

Iván Amaro, interventor del sindicato, viajó a la ciudad acompañado por el asesor legal, doctor Alejandro Jacobi, y mantuvo una reunión con el secretario general de la seccional Chajarí, Gustavo Acosta. Tras el encuentro, Amaro expresó a 7Paginas: “Hemos encontrado colaboración de parte de Acosta Gustavo, quien va a acompañar esta intervención. Pero, sobre todo, encontramos una seccional ordenada”.

En ese sentido, el interventor explicó que la visita se enmarca en un plan de trabajo que apunta a ir tomando posición en las distintas seccionales del sindicato. “Arrancamos por Chajarí, que es la más cercana y donde se realizó el acta de toma de posición. La idea no es correr a los secretarios generales, sino sumarlos a este trabajo de ordenar la entidad”, señaló.

Amaro destacó además que durante la reunión se encontraron con una seccional “ordenada y prolija”, y remarcó la predisposición del secretario general Gustavo Acosta para trabajar en conjunto con la intervención. Según indicó, Acosta manifestó estar al tanto de los desmanejos que se habrían producido en la conducción central del sindicato, bajo la gestión de Alcides Camejo, y que en reiteradas oportunidades las inquietudes de las seccionales no eran escuchadas.

Por otra parte, el interventor adelantó que en las próximas semanas continuarán con el mismo proceso en otras seccionales. “Seguramente vamos a ir tomando posición en las seccionales de la provincia de Corrientes, como Saladas, Bella Vista y Monte Caseros”, afirmó.

Finalmente, Amaro calificó la reunión con la seccional Chajarí como “altamente positiva”, tanto por la magnitud como por el radio de acción que tiene esa delegación. “Una vez que tomamos posición en Concordia, pretendíamos venir inmediatamente a Chajarí para interiorizarnos sobre la cuestión administrativa, que es lo que más nos preocupa. La intervención debe realizarse en conjunto con las seccionales, que son fundamentales, y progresivamente vamos a ir avanzando en las que aún faltan”, concluyó.