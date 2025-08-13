La secretaria de salud organiza un curso básico de combatiente de incendios forestales

La capacitación se desarrollará entre los días 18 y 22 de agosto, en el horario de 9 a 18 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia. Este curso está destinado a preparar y formar brigadistas con conocimientos teóricos, técnicos y físicos para afrontar incendios forestales, en vistas a la próxima temporada de verano.

El curso será dictado por instructores del SNMF – Región NEA, bajo la coordinación del Brigadista Forestal Daniel Blanco, quien también es Coordinador Regional del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

El programa de formación contempla tres instancias:

Teórica: contará con materiales de estudio y elementos para la toma de apuntes, brindando los fundamentos esenciales sobre manejo del fuego y seguridad en el combate.

Física: se realizarán pruebas evaluativas con supervisión profesional. Los participantes contarán con ropa deportiva adecuada e hidratación para desarrollar estas actividades.

Técnica: se llevarán a cabo prácticas en terreno con el Equipo de Protección Personal (EPP) completo, simulando condiciones reales de combate de incendios.

Cada una de estas instancias será evaluada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y quienes las aprueben recibirán la Certificación oficial CBCIF.

Al respecto, el Secretario de Salud Dr. Diego Sauré, expresó que “este curso se estará realizando para capacitar a todo el personal de la ciudad y la provincia de cara al próximo verano. Durante la temporada pasada, la ciudad y toda la región se vieron afectadas por grandes incendios. Es por eso que esta capacitación nos servirá para extinguir de forma inmediata cualquier tipo de foco ígneo”.