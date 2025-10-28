7PAGINAS

Martes 28 de octubre de 2025
«La seguridad integral: un enfoque necesario en la era digital», por Héctor Olivera

En la era digital, la ciberseguridad es una preocupación creciente debido a la creciente amenaza de sabotajes y ataques informáticos. Sin embargo, es importante no perder de vista la importancia de la seguridad física en la protección de personas y bienes. Los delincuentes pueden aprovecharse de vulnerabilidades en la seguridad física, como fachadas laterales y andamiajes temporales, para ganar acceso a edificios y sistemas.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Es fundamental abordar las amenazas digitales y físicas de forma integral, reconociendo que la seguridad es un equilibrio entre la protección física y la defensa digital. Los métodos y las amenazas pueden cambiar, pero el riesgo esencial sigue siendo el mismo: la vulnerabilidad de la seguridad.

Los expertos en seguridad deben considerar tanto la seguridad física como la ciberseguridad para proteger de manera efectiva a personas, bienes y sistemas. La seguridad integral es clave para prevenir y mitigar los riesgos en la era digital.

Licenciado en Ciencias Penales y Sociales.  Experto en seguridad y ex comisario de la policía de Entre Rios