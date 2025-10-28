«La seguridad integral: un enfoque necesario en la era digital», por Héctor Olivera

Es fundamental abordar las amenazas digitales y físicas de forma integral, reconociendo que la seguridad es un equilibrio entre la protección física y la defensa digital. Los métodos y las amenazas pueden cambiar, pero el riesgo esencial sigue siendo el mismo: la vulnerabilidad de la seguridad.

Los expertos en seguridad deben considerar tanto la seguridad física como la ciberseguridad para proteger de manera efectiva a personas, bienes y sistemas. La seguridad integral es clave para prevenir y mitigar los riesgos en la era digital.

Licenciado en Ciencias Penales y Sociales. Experto en seguridad y ex comisario de la policía de Entre Rios