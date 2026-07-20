La Selección regresa al país sin festejos: el Gobierno descartó el feriado nacional tras la derrota en la final

La decisión se tomó luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicara a la Casa Rosada que los jugadores no están de ánimo para realizar celebraciones masivas tras perder por 1 a 0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo solo organizará una recepción protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir a la delegación que regresará este lunes al país.

El feriado nacional quedó descartado

Desde el Gobierno señalaron que la posibilidad de declarar un feriado nacional siempre estuvo supeditada a la voluntad del plantel.

«Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la idea del feriado ya quedó descartada», indicaron fuentes oficiales.

Incluso se espera que la Casa Rosada emita un comunicado para informar oficialmente que la medida no será implementada.

Recepción protocolar en Ezeiza

Pese a la ausencia de festejos, el Gobierno organizó un recibimiento institucional para la llegada del seleccionado argentino.

La recepción será similar a la que se realiza para mandatarios extranjeros y contará con la presencia de una guardia de Granaderos, además de autoridades de Aerolíneas Argentinas y del Ministerio de Seguridad Nacional.

No participará ningún integrante del Poder Ejecutivo.

Desde Balcarce 50 explicaron que la decisión responde a la intención del presidente Javier Milei de mantener el acto alejado de cualquier connotación política.

Messi y De Paul no regresan con la delegación

La AFA confirmó que la delegación no volverá completa al país.

Los únicos jugadores que no abordaron el vuelo de Aerolíneas Argentinas fueron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes permanecerán en Estados Unidos para luego incorporarse directamente a sus respectivos clubes.

El resto del plantel, junto al entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, viaja en el vuelo AR1917 con destino a Ezeiza, cuyo arribo está previsto para la tarde de este lunes.

Una segunda aeronave traslada a los familiares de los futbolistas.

La AFA no quiere actos oficiales

Desde la conducción de la AFA dejaron trascender que la intención es realizar un regreso con absoluta discreción.

En principio, la delegación se trasladará directamente al predio de Ezeiza, donde compartirá una cena antes de que los jugadores comiencen a regresar a sus hogares o emprendan viaje hacia sus clubes.

También trascendió que la entidad no aceptaría la invitación del presidente Milei para visitar la Casa Rosada ni realizar un saludo desde el histórico balcón.

Amplio operativo de seguridad

Pese a la cancelación de los festejos, continúa vigente un importante operativo de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde la madrugada, el aeropuerto de Ezeiza permanece fuertemente custodiado, mientras que fuerzas nacionales, bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires coordinan acciones para prevenir inconvenientes ante la posible presencia de hinchas.

En el Obelisco se mantiene un dispositivo especial con más de 1.000 efectivos policiales, vallados y puestos sanitarios, aunque su despliegue definitivo dependerá de la cantidad de personas que decidan acercarse espontáneamente.

De esta manera, el regreso de la Selección Argentina al país estará marcado por un clima de reconocimiento al subcampeonato mundial, pero sin los festejos multitudinarios que se habían analizado en las horas posteriores a la final.

Con información de Infobae

Redaccion de 7Paginas