La semana comienza con buen clima en Concordia y la región de Salto Grande

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presenta con una mínima de 11°C y una máxima de 28°C, con humedad del 58% y vientos del sector Este a 12 km/h. No se prevén lluvias al menos hasta el viernes, y las jornadas se mantendrán con mañanas y noches frescas, típicas de la época.

Para el martes, el organismo anticipa un ascenso de las temperaturas, con una mínima de 15°C y una máxima que podría alcanzar los 30°C, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde.

El miércoles se prevé un leve descenso térmico, con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C, acompañado de cielo mayormente nublado.

En tanto, el jueves será una jornada más calurosa, con mínima de 17°C y máxima de 32°C, bajo un cielo totalmente cubierto, lo que podría anticipar un cambio en las condiciones.

Finalmente, el viernes llegaría con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, estimadas en un 40%, junto a temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 30°C.

Foto: Zona Costanera de Concordia, por Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas