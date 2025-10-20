7PAGINAS

Domingo 19 de octubre de 2025
La semana comienza con buen clima en Concordia y la región de Salto Grande

Tras un fin de semana agradable y un domingo del Día de la Madre con sol pleno, la semana arranca con condiciones similares en Concordia y la zona, marcando el avance de un clima primaveral que se extenderá varios días.
Redacción 7Paginas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presenta con una mínima de 11°C y una máxima de 28°C, con humedad del 58% y vientos del sector Este a 12 km/h. No se prevén lluvias al menos hasta el viernes, y las jornadas se mantendrán con mañanas y noches frescas, típicas de la época.

Para el martes, el organismo anticipa un ascenso de las temperaturas, con una mínima de 15°C y una máxima que podría alcanzar los 30°C, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde.

El miércoles se prevé un leve descenso térmico, con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C, acompañado de cielo mayormente nublado.

En tanto, el jueves será una jornada más calurosa, con mínima de 17°C y máxima de 32°C, bajo un cielo totalmente cubierto, lo que podría anticipar un cambio en las condiciones.

Finalmente, el viernes llegaría con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, estimadas en un 40%, junto a temperaturas que oscilarán entre los 20°C y 30°C.

Foto: Zona Costanera de Concordia, por Marcelo Gonzalez

