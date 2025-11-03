La semana comienza con buen clima, pero se aproxima la inestabilidad a la región de Salto Grande

Lunes primaveral

Este lunes 3 de noviembre se presenta con tiempo estable, cielo despejado y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.

La jornada comenzó con una mínima de 15 grados, humedad del 90% y vientos leves del sudoeste a 4 km/h, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados, generando un ambiente típicamente primaveral.

Martes con aire veraniego y posibles tormentas

Para el martes, el SMN prevé un ascenso en las temperaturas, con mínima de 17°C y máxima de 30°C.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad del 40%, lo que marcaría el inicio de un período de inestabilidad.

Nubes y descenso de temperatura hacia el jueves

El miércoles se presentará con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con mínima de 15°C y máxima de 26°C.

El jueves, en tanto, se anticipa un leve descenso de la temperatura máxima, que llegará a 23°C, con mínima de 14°C. Durante la tarde volvería la posibilidad de lluvias aisladas (40%).

Un viernes más fresco y con probabilidad de lluvias

La semana laboral cerrará el viernes con condiciones más frescas: mínima de 14°C y máxima de apenas 18°C.

Durante la mañana persistiría un 40% de probabilidades de lluvias, aunque hacia la tarde se espera una mejoría parcial, con cielo mayormente nublado.

En resumen, el arranque de noviembre ofrece un comienzo cálido y soleado, pero con una inestabilidad creciente a medida que avance la semana, afectando a Concordia y toda la región de Salto Grande con probables lluvias entre el martes y el viernes.

Foto: Marcelo Gonzalez (Monumento al Éxodo, parque San Carlos-Concordia)

Redacción de 7Paginas