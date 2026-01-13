La semana próxima Diputados tratará el proyecto que prorroga la emergencia en obras públicas

El miércoles pasado, el Senado aprobó la iniciativa con cambios de carácter técnico, lo que obligó a que el expediente regrese a Diputados para su análisis final y eventual sanción definitiva. Si bien aún no hay precisiones sobre el día en que se realizará la sesión, Hein adelantó que la intención es que el proyecto vuelva a ser evaluado en comisión, con el objetivo de alcanzar consensos antes de su tratamiento en el recinto.

“El proyecto será nuevamente analizado para intentar llegar a un acuerdo y darle sanción definitiva”, explicó el titular de la Cámara de Diputados, al tiempo que remarcó la importancia de avanzar con la prórroga de la emergencia para dar continuidad a obras estratégicas en la provincia.

En ese contexto, Hein también brindó detalles sobre los temas abordados durante la reunión de gabinete, donde se realizó un balance de lo actuado durante 2025 y se analizaron avances en materia de infraestructura escolar, obras viales y otros proyectos prioritarios. Además, adelantó que en los próximos días mantendrá un encuentro con el gobernador y con la presidenta del Senado para evaluar el estado legislativo de distintas iniciativas y definir las leyes que se buscarán impulsar durante el año en curso.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó el trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de ambas cámaras legislativas, señalando que este esquema de coordinación permite que “las leyes salgan en tiempo y forma”.

Finalmente, Aluani confirmó que la apertura del período legislativo está prevista para el próximo 15 de febrero, y que previamente se realizará la sesión preparatoria y una sesión de prórroga, dando inicio formal a la actividad parlamentaria del nuevo año.

APF