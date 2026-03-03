La senadora Domínguez se muestra más cerca de Frigerio en medio de las tensiones con el intendente Arévalo

El encuentro se produce luego de que la legisladora blanqueara su relación política con el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, y tras un cruce público entre ambos dirigentes, lo que dejó expuestas tensiones dentro del espacio. En este contexto, la reunión con el mandatario provincial marca un gesto político que la acerca al Ejecutivo entrerriano y la posiciona con gestión directa ante la Provincia.

Salud: licitación y posible regreso de cirugías

Según detalló Domínguez, durante la audiencia analizaron avances en materia sanitaria y se confirmó que en marzo se realizará el llamado a licitación para la obra integral del Hospital y el Asilo del departamento. Los trabajos incluirán refacciones generales, solución de filtraciones y mejoras edilicias en distintos sectores.

Asimismo, indicó que se evalúa retomar las cirugías programadas entre abril y mayo, una medida clave para fortalecer la atención médica local.

Rutas, educación y seguridad

En infraestructura vial, la senadora informó que las rutas provinciales 1 y 2 serán sometidas a audiencia pública durante marzo, con la previsión de que las obras puedan ejecutarse en el transcurso del año.

En el plano educativo, planteó la necesidad de priorizar intervenciones en la Escuela Normal y la Escuela Agrotécnica, contemplando obras sanitarias y ampliaciones edilicias, además de otros requerimientos vinculados al fortalecimiento institucional.

La agenda incluyó también temas de seguridad, como el avance de la obra de la alcaidía departamental, mejoras en dependencias policiales y gestiones para equipamiento y recursos destinados a instituciones locales.

La reunión no solo dejó definiciones en materia de gestión para Feliciano, sino que también reconfigura el mapa político departamental, evidenciando un canal directo entre la senadora y el Gobierno provincial en un momento de distanciamiento con el intendente Arévalo.

Redacción de 7Paginas