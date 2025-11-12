7PAGINAS

Miércoles 12 de noviembre de 2025
La senadora Gladys Domínguez destacó la llegada de dos nuevos patrulleros para Feliciano

La senadora provincial del bloque Peronismo Federal, Gladys Domínguez, participó este miércoles en Plaza Mansilla (Paraná) del acto de entrega de nuevos patrulleros destinados a la Policía de Entre Ríos, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
En ese marco, Domínguez confirmó que dos de las unidades 0 km, camionetas 4×4, serán asignadas al departamento Feliciano.

“Es una gran noticia para Feliciano. Esta inversión permitirá fortalecer la seguridad de nuestro departamento y brindarle mejores herramientas a quienes todos los días trabajan para cuidarnos”, afirmó la senadora.

Domínguez destacó las gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad y Justicia y agradeció especialmente al gobernador Rogelio Frigerio por el acompañamiento y la decisión de incluir a Feliciano en esta nueva entrega de vehículos.

“Cada mejora en materia de equipamiento repercute directamente en la tranquilidad de nuestras familias. Seguimos gestionando para que Feliciano no quede atrás y reciba los recursos que necesita”, expresó.

La adquisición de los patrulleros forma parte del plan provincial de renovación y fortalecimiento del parque automotor de la Policía de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar la presencia territorial y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.