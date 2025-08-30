La tormenta de Santa Rosa traerá lluvias y tormentas a Entre Ríos: rige alerta amarilla para varios departamentos

Alerta amarilla por tormentas

Desde Defensa Civil informaron a 7Paginas, que el SMN emitió un alerta amarilla por lluvias y tormentas para este domingo, que afectará a los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay.

Las tormentas podrían presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada de 30 a 50 milímetros, con posibilidad de superarse en algunos puntos.

En tanto, para el resto de la provincia se prevén tormentas leves en la madrugada del domingo y lluvias aisladas durante el fin de semana.

Pronóstico para Concordia y la región de Salto Grande

En Concordia, el sábado comenzó con 15°C de mínima y se prevé una máxima de 27°C, con cielo algo nublado y 40% de probabilidades de lloviznas hacia la noche.

El domingo se presentará con alta probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana (70%), y lluvias más débiles por la tarde y noche (40%). La temperatura oscilará entre los 16°C de mínima y 25°C de máxima.

La inestabilidad se mantendrá hasta la mañana del lunes, con tormentas fuertes y registros térmicos de entre 13°C y 22°C. Recién el martes se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de los 14°C a los 20°C.

Una tradición climática que regresa

Como cada año, la llegada de la tormenta de Santa Rosa marca un cambio de tiempo característico en la región. En esta ocasión, el fenómeno impactará con mayor intensidad en el centro y oeste de Entre Ríos, aunque en toda la provincia se sentirán sus efectos.

