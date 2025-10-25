La tormenta en Concordia provocó caída de árboles, postes y dejó familias afectadas

La fuerte tormenta que se abatió sobre Concordia durante la noche del viernes y madrugada de este sábado dejó como saldo árboles caídos, postes derribados y varias familias afectadas. Ante esta situación, el intendente Francisco Azcué dispuso que todas las áreas operativas de la Municipalidad trabajen de manera conjunta para atender las emergencias provocadas por el temporal.

Desde las primeras horas del sábado, personal de la Secretaría de Servicios Públicos, la Brigada Forestal Municipal, el servicio de emergencias 105, la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, Tránsito y Parques y Jardines se encuentran desplegados en distintos puntos de la ciudad realizando tareas de limpieza, corte y retiro de árboles y ramas caídas.

Entre los sectores más afectados se registraron intervenciones en Avenida Carriego (en inmediaciones del Club Libertad), así como también en Avenida Eva Perón y calle Madre Paula Montal, donde el temporal provocó importantes daños.

Asimismo, las intensas ráfagas de viento ocasionaron la caída de postes pertenecientes a distintas empresas de servicios, por lo que desde el municipio se solicitó a los vecinos circular con precaución y evitar el contacto con cables caídos o estructuras dañadas.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informaron que hasta el momento se asistió a 14 familias afectadas por la tormenta con distintos insumos, mientras continúa un relevamiento en los barrios para atender nuevas situaciones.

El municipio recordó que los vecinos pueden comunicar emergencias o daños provocados por el temporal al número 105.

Finalmente, desde el Ejecutivo destacaron a 7Paginas, que el programa de limpieza de reservorios y desagües ejecutado en los últimos meses permitió que, pese a las intensas precipitaciones, no se registraran anegamientos ni desbordes significativos en la ciudad.