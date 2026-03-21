La tormenta provocó cortes de luz y complicaciones en la zona rural de Concordia

Según se informó a 7Paginas, uno de los principales incidentes ocurrió en cercanías de la antena transmisora de LT 15, sobre la ruta 22, donde la caída de un árbol sobre líneas de media tensión provocó un corte del servicio.

Desde la cooperativa eléctrica de Concordia señalaron que la interrupción afectó a Estación Yuquerí, INTA, barrio Cohelo y sectores ubicados hacia el oeste de la ciudad. Además, se detectó un conductor cortado, lo que demandará tareas específicas para la reposición total del suministro, estimada para después del mediodía.

Personal de la cooperativa eléctrica trabajaba intensamente en el lugar para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Por otra parte, también se registraron inconvenientes en la zona de Osvaldo Magnasco, donde una rama caída sobre los conductores generó interrupciones momentáneas. En este caso, el servicio ya fue normalizado tras la intervención de los operarios.

El temporal volvió a evidenciar la vulnerabilidad del tendido eléctrico ante fenómenos climáticos intensos, especialmente en áreas rurales, donde los trabajos de reparación suelen demandar mayor tiempo y despliegue de recursos.