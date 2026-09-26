La Trastienda del Teatro cierra su ciclo con Patricia Velzi y Fabián Nardini

El ciclo La Trastienda del Teatro tendrá este domingo su última edición, con la participación de los artistas concordienses Patricia Velzi y Fabián Nardini.

La cita será a las 20 horas en Pueblo Viejo, donde se propone un encuentro cercano para conversar sobre teatro y conocer las experiencias, recorridos y anécdotas que forman parte del trabajo de los artistas más allá del escenario.

Durante las tres ediciones anteriores, la propuesta permitió compartir con referentes de la escena local y acercarse a la “cocina” de cada creación: sus búsquedas, aprendizajes, elecciones y experiencias.

Para esta última jornada, Velzi y Nardini serán protagonistas de una charla abierta en la que el público podrá escuchar sus historias, realizar preguntas y compartir un momento distendido, con espacio también para el humor y las anécdotas.

La actividad será a la gorra, con mesas y 30% de descuento en pizzas. Las reservas pueden realizarse al 3454 244735.

Pueblo Viejo – Concordia

Domingo 27 de septiembre – 20 horas

Entrada a la gorra

La sala cuenta con el apoyo del CONTIER.