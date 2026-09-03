La trastienda del teatro: una propuesta para descubrir lo que ocurre detrás del telón

¿Qué ocurre cuando termina una función? ¿Cómo nace una obra de teatro? ¿Qué historias quedan detrás de escena? ¿Cómo se construye un personaje y qué hacen los actores cuando no están sobre el escenario?

Para acercarse a estas y muchas otras preguntas nace “La Trastienda del Teatro”, un ciclo que durante los domingos de septiembre, desde las 20 horas, propone encontrarse con artistas y descubrir el universo teatral desde una mirada diferente a la de una función tradicional.

La propuesta tendrá como escenario a Pueblo Viejo y busca abrir las puertas de ese mundo que habitualmente permanece detrás del telón, para compartir con el público historias, procesos creativos, búsquedas, experiencias y secretos del oficio.

Cada domingo se presentará una propuesta diferente, con artistas invitados que participarán de encuentros distendidos y participativos, en los que habrá un importante espacio para la conversación y el intercambio con el público.

El ciclo está destinado tanto a quienes son habitués de las salas teatrales como a aquellas personas que sienten curiosidad por conocer qué hay detrás de una obra, cómo se construye un personaje o qué lleva a alguien a elegir el camino de la actuación.

El primer encuentro

La primera jornada será el domingo 6 de septiembre, a las 20 horas, y contará con la participación de las actrices Guillermina Sandoval y Flavia Martínez, quienes compartirán sus experiencias, recorridos y miradas sobre el hacer teatral en una conversación abierta con los asistentes.

Ambas cuentan con una extensa trayectoria sobre los escenarios y actualmente forman parte del elenco de “50% OFF. Noche de Mujeres”, bajo la dirección de F. Nardini. Por su parte, Flavia Martínez también integra el elenco de la obra “El Pañuelo”, de Carlos M. Alsina.

La propuesta será una oportunidad para mirar el teatro desde otro lugar, conocer a quienes le dan vida a las historias, realizar preguntas y compartir una charla en un ambiente distendido.

La Trastienda del Teatro

Domingos de septiembre | 20 horas

Lugar: Pueblo Viejo

Actividad a la gorra

Servicio gastronómico con precios promocionales

Pueblo Viejo cuenta con el apoyo del Contíer.

Redaccion de 7Paginas