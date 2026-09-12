La UCR de Concordia ya piensa en 2027: militantes y dirigentes radicales se reunieron para proyectar el futuro de la ciudad

La Unión Cívica Radical de Concordia comenzó a mover sus fichas de cara al escenario electoral de 2027. Este viernes, militantes y dirigentes de distintos sectores del radicalismo local participaron del “Encuentro de la Militancia Radical”, una convocatoria impulsada por el diputado provincial Marcelo López.

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Círculo Italiano y tuvo como eje el análisis del escenario político local y provincial, además de la necesidad de comenzar a construir una propuesta que permita al radicalismo llegar fortalecido a las próximas elecciones.

El encuentro tuvo además una definición política concreta: la UCR pretende consolidar el cambio de signo político producido en Concordia en 2023 y continuar gobernando la ciudad durante un nuevo período.

El desafío de sostener el cambio de 2023

Durante la jornada, los participantes coincidieron en que el radicalismo tiene por delante el desafío de revalidar ante la ciudadanía la confianza obtenida en las elecciones de 2023, cuando se produjo el histórico cambio de signo político en una ciudad gobernada durante décadas por el peronismo.

En ese marco, se planteó la necesidad de construir una propuesta con identidad radical, capacidad de gestión y una fuerte vocación transformadora.

El objetivo, según se expresó durante el encuentro, es que el espacio pueda presentarse en 2027 con una alternativa política capaz de continuar conduciendo los destinos de Concordia.

Entre los principales ejes planteados aparecen el desarrollo productivo, la transparencia y una mayor presencia del Estado municipal para atender las problemáticas sociales que todavía persisten en la ciudad.

Construcción interna y diálogo dentro de Juntos por Entre Ríos

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de sostener el diálogo entre los distintos sectores internos del radicalismo, que actualmente confluyen junto a otras expresiones políticas dentro de Juntos por Entre Ríos.

La convocatoria buscó, en ese sentido, funcionar como un espacio de intercambio entre militantes y dirigentes, con la mirada puesta no solamente en la situación actual del gobierno municipal, sino también en la construcción política que deberá enfrentar el espacio en el próximo proceso electoral.

El desafío será fortalecer la organización territorial, ampliar la participación y avanzar en una propuesta que pueda contener a los distintos sectores que forman parte del radicalismo concordiense.

La mirada puesta en 2027

Aunque todavía falta tiempo para las elecciones, el encuentro dejó en evidencia que la disputa política por Concordia ya comenzó a proyectarse hacia 2027.

La UCR buscará llegar a ese escenario reivindicando el cambio producido en 2023 y defendiendo la continuidad del proyecto político que actualmente gobierna la ciudad.

Para ello, dirigentes y militantes coincidieron en la necesidad de trabajar desde ahora en un proyecto “moderno e inclusivo”, con capacidad para sostener la gestión, profundizar las transformaciones y responder a las demandas de los vecinos.

El encuentro convocado por Marcelo López se convirtió así en una primera señal del radicalismo concordiense: la discusión por quién gobernará Concordia después de 2027 ya empieza a ocupar un lugar central dentro de la agenda partidaria.

Prensa diputado Marcelo Lopez

Redaccion de 7Paginas