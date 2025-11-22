7PAGINAS

Sábado 22 de noviembre de 2025
La UCR de Entre Ríos debatirá los desafíos organizacionales de los partidos políticos en la era de la inteligencia artificial

La Unión Cívica Radical de Entre Ríos realizará una jornada especial destinada a analizar los desafíos que enfrentan los partidos políticos —en particular los tradicionales— ante los profundos cambios generados por la disrupción algorítmica, la inteligencia artificial y los avances en la tecno-comunicación.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, el encuentro, organizado por el rectorado partidario, se llevará a cabo el jueves 27 a las 20 horas en la sede del Comité Capital de Paraná, y también podrá seguirse de manera virtual.

Desde la UCR explicaron que, a pesar de las transformaciones tecnológicas, las organizaciones políticas continúan siendo un pilar de la democracia representativa. Cumplen funciones indispensables como la intermediación entre ciudadanía y Estado, la agregación de demandas, la formación de dirigentes y la movilización electoral.

Sin embargo, reconocen que los nuevos ecosistemas de comunicación digital han modificado profundamente la forma en que los partidos se relacionan con los afiliados, simpatizantes y la sociedad, lo que obliga a repensar aspectos internos como la estructura organizativa, la territorialidad y los mecanismos de financiamiento.

La jornada estará a cargo de Mara Pegoraro, politóloga formada en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Salamanca, además de una maestría en administración y políticas públicas en la Universidad de San Andrés. Pegoraro es consultora política, docente universitaria, especialista en partidos y campañas electorales, y socia fundadora de B&B Consultora + Laboratorio. En el ámbito académico, es Profesora Adjunta Regular en la UBA y Coordinadora Ejecutiva del Centro para la Recuperación Argentina.

Ejes del análisis

El temario propuesto abordará cuestiones clave para comprender el cambio de época:

La magnitud del “shock organizacional” que la inteligencia artificial y la tecno-comunicación generan sobre los partidos tradicionales.

La diferencia entre utilizar IA como herramienta de gestión —como un “CRM” para afiliados— y la IA como entorno disruptivo que puede volver obsoletas funciones clásicas de los partidos.

Los tres grandes desafíos organizacionales actuales:

Crisis de intermediación: la irrupción del “líder aumentado” por IA frente a las estructuras partidarias históricas.

Erosión de la territorialidad: la microsegmentación digital frente al comité local.

Riesgos para la democracia interna: la posible “dictadura del algoritmo” en los procesos de toma de decisiones.

Escenarios a futuro: si se avecina el fin del partido de masas o una reconfiguración hacia modelos “partido-plataforma”, más ágiles y centrados en los datos.

La UCR destacó que este tipo de debates resulta imprescindible para actualizar las dinámicas internas del partido y comprender cómo los cambios tecnológicos impactan en la vida democrática.