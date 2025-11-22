La UCR de Entre Ríos debatirá los desafíos organizacionales de los partidos políticos en la era de la inteligencia artificial

Según se informó a 7Paginas, el encuentro, organizado por el rectorado partidario, se llevará a cabo el jueves 27 a las 20 horas en la sede del Comité Capital de Paraná, y también podrá seguirse de manera virtual.

Desde la UCR explicaron que, a pesar de las transformaciones tecnológicas, las organizaciones políticas continúan siendo un pilar de la democracia representativa. Cumplen funciones indispensables como la intermediación entre ciudadanía y Estado, la agregación de demandas, la formación de dirigentes y la movilización electoral.

Sin embargo, reconocen que los nuevos ecosistemas de comunicación digital han modificado profundamente la forma en que los partidos se relacionan con los afiliados, simpatizantes y la sociedad, lo que obliga a repensar aspectos internos como la estructura organizativa, la territorialidad y los mecanismos de financiamiento.

La jornada estará a cargo de Mara Pegoraro, politóloga formada en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Salamanca, además de una maestría en administración y políticas públicas en la Universidad de San Andrés. Pegoraro es consultora política, docente universitaria, especialista en partidos y campañas electorales, y socia fundadora de B&B Consultora + Laboratorio. En el ámbito académico, es Profesora Adjunta Regular en la UBA y Coordinadora Ejecutiva del Centro para la Recuperación Argentina.

Ejes del análisis

El temario propuesto abordará cuestiones clave para comprender el cambio de época:

La magnitud del “shock organizacional” que la inteligencia artificial y la tecno-comunicación generan sobre los partidos tradicionales.

La diferencia entre utilizar IA como herramienta de gestión —como un “CRM” para afiliados— y la IA como entorno disruptivo que puede volver obsoletas funciones clásicas de los partidos.

Los tres grandes desafíos organizacionales actuales:

Crisis de intermediación: la irrupción del “líder aumentado” por IA frente a las estructuras partidarias históricas.

Erosión de la territorialidad: la microsegmentación digital frente al comité local.

Riesgos para la democracia interna: la posible “dictadura del algoritmo” en los procesos de toma de decisiones.

Escenarios a futuro: si se avecina el fin del partido de masas o una reconfiguración hacia modelos “partido-plataforma”, más ágiles y centrados en los datos.

La UCR destacó que este tipo de debates resulta imprescindible para actualizar las dinámicas internas del partido y comprender cómo los cambios tecnológicos impactan en la vida democrática.