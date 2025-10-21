La UCR de Entre Ríos reafirma su compromiso con la gestión de Rogelio Frigerio y llama a no votar en blanco

“El radicalismo ha acompañado con responsabilidad una gestión que ha marcado un rumbo distinto: orden en las cuentas, transparencia, reactivación de la obra pública y una defensa firme de los intereses de Entre Ríos”, señala el texto difundido por el Comité Provincial.

Asimismo, se subraya que el gobernador “ha demostrado que se puede gobernar con austeridad y diálogo”, y que el radicalismo es “parte activa de esta transformación”, aportando “dirigentes, cuadros técnicos y legisladores comprometidos con el cambio”.

De cara a la próxima elección, la UCR hace un llamado a la ciudadanía a “ejercer un voto firme y consciente”, e insta especialmente a sus afiliados y simpatizantes a no votar en blanco.

“El voto en blanco debilita el proceso de transformación en curso, favoreciendo el retorno a un pasado que no queremos que se repita”, sostiene el comunicado, enfatizando que “la única postura coherente y constructiva es apoyar categóricamente a los candidatos que aseguran la firmeza y la profundización de la gestión provincial”.

Finalmente, el documento concluye asegurando que “el radicalismo seguirá siendo garante de este rumbo, un socio crítico cuando sea necesario, pero siempre constructivo, para asegurar una provincia que mira hacia adelante, con desarrollo, justicia y libertad”.

Redaccion de 7Paginas