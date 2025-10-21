7PAGINAS

Martes 21 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

La UCR de Entre Ríos reafirma su compromiso con la gestión de Rogelio Frigerio y llama a no votar en blanco

La Unión Cívica Radical de Entre Ríos emitió un comunicado en el que ratifica su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio y a la gestión que encabeza desde diciembre de 2023, destacando el “cambio profundo” que, según el partido, se viene consolidando en la provincia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

“El radicalismo ha acompañado con responsabilidad una gestión que ha marcado un rumbo distinto: orden en las cuentas, transparencia, reactivación de la obra pública y una defensa firme de los intereses de Entre Ríos”, señala el texto difundido por el Comité Provincial.

Asimismo, se subraya que el gobernador “ha demostrado que se puede gobernar con austeridad y diálogo”, y que el radicalismo es “parte activa de esta transformación”, aportando “dirigentes, cuadros técnicos y legisladores comprometidos con el cambio”.

De cara a la próxima elección, la UCR hace un llamado a la ciudadanía a “ejercer un voto firme y consciente”, e insta especialmente a sus afiliados y simpatizantes a no votar en blanco.
“El voto en blanco debilita el proceso de transformación en curso, favoreciendo el retorno a un pasado que no queremos que se repita”, sostiene el comunicado, enfatizando que “la única postura coherente y constructiva es apoyar categóricamente a los candidatos que aseguran la firmeza y la profundización de la gestión provincial”.

Finalmente, el documento concluye asegurando que “el radicalismo seguirá siendo garante de este rumbo, un socio crítico cuando sea necesario, pero siempre constructivo, para asegurar una provincia que mira hacia adelante, con desarrollo, justicia y libertad”.

Redaccion de 7Paginas