La UCR de Entre Ríos respaldó la reforma de la Caja de Jubilaciones y pidió un debate «con responsabilidad y sin violencia»

A través de un comunicado enviado a la redacción de 7Paginas, el radicalismo entrerriano destacó la decisión del Gobierno provincial de avanzar con una reforma que, según sostuvo, busca preservar el funcionamiento de la Caja y afrontar un problema que «durante años fue postergado».

En ese sentido, la UCR celebró la postura de los senadores que acompañaron la iniciativa en la Cámara Alta y manifestó su expectativa de que la Cámara de Diputados mantenga el mismo criterio al momento de debatir el proyecto.

«Celebramos la responsabilidad y la cordura de los legisladores que, entendiendo la gravedad del problema y la necesidad de tomar decisiones, acompañaron el proyecto en el Senado provincial», señalaron desde el partido.

«No es una decisión contra los jubilados»

En el documento, el radicalismo remarcó que la reforma «no es una decisión contra los jubilados», sino una herramienta para garantizar la continuidad del sistema previsional.

Según expresaron, la iniciativa mantiene los derechos adquiridos, preserva el 82 por ciento móvil y establece un proceso de implementación gradual, con especial consideración hacia quienes se encuentran próximos a acceder al beneficio jubilatorio.

Asimismo, sostuvieron que gobernar implica asumir decisiones complejas y enfrentar problemas estructurales que fueron demorados durante años.

«Valoramos y acompañamos la decisión del gobernador Frigerio de poner los números sobre la mesa, transparentar la situación de la Caja y avanzar en una solución que permita construir un sistema previsional sostenible en el tiempo», afirmaron.

Llamado al respeto democrático

En otro tramo del comunicado, la UCR también hizo un llamado a mantener el debate dentro de los canales institucionales y rechazó cualquier manifestación de violencia o intimidación hacia quienes sostienen posiciones diferentes.

«No podemos aceptar que quienes piensan diferente sean señalados, escrachados, violentados o perseguidos por expresar sus ideas», indicaron.

En esa línea, remarcaron que el debate político y sindical resulta legítimo, pero advirtieron que «ninguna diferencia puede justificar la intolerancia, la violencia ni la descalificación personal».

Finalmente, el partido convocó a todos los sectores políticos y sociales a actuar con «responsabilidad, serenidad y coherencia», sosteniendo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y dentro del marco institucional.

«La Unión Cívica Radical de Entre Ríos hace explícito su acompañamiento a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio, reconoce la responsabilidad de quienes acompañaron esta reforma en el Senado y espera que la Cámara de Diputados esté a la altura de este momento histórico», concluye el comunicado.

Para la conducción del radicalismo entrerriano, «defender la Caja es garantizar su futuro, y defender la democracia es respetar a quienes piensan diferente».