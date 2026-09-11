La UCR pidió conocer qué sanción recibió el empleado que se retiró durante el robo al NIDO de Federacion

El bloque de concejales de la UCR de Concordia volvió a reclamar información al Ejecutivo municipal sobre el robo ocurrido en las instalaciones del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), ubicado en la zona de calles Salta y Gaucho Rivero.

El hecho ocurrió el pasado 8 de agosto y, según la información brindada posteriormente por el Ejecutivo, durante el robo fueron sustraídos un teléfono celular y una computadora notebook, además de registrarse daños en puertas y ventanas del edificio municipal.

Ante las versiones que habían llegado a los concejales y la falta de información pública sobre el episodio, el bloque radical había presentado el 12 de agosto un primer pedido de informe para conocer las circunstancias del hecho.

La respuesta del Ejecutivo llegó el 7 de septiembre y allí se confirmó, entre otros aspectos, que el sereno asignado al lugar tenía un horario de 00:00 a 06:00, pero se había retirado antes de finalizar su jornada. De esta manera, el NIDO permaneció sin custodia durante parte del turno en el que se produjo el robo.

En esa misma respuesta, el municipio informó que la situación había sido elevada al área de Personal, a los efectos de evaluar las medidas que correspondieran.

Nuevo pedido de informes

Ante el paso del tiempo y sin conocer cuáles fueron las consecuencias para el agente municipal, los concejales radicales presentaron el 9 de septiembre un nuevo pedido de informe.

El objetivo es conocer concretamente qué medidas adoptó el Ejecutivo municipal respecto del empleado que estaba a cargo de la custodia del NIDO y si finalmente recibió algún tipo de sanción.

Desde el bloque señalaron que ya había transcurrido más de un mes desde el robo y consideraron necesario que se informe públicamente qué resolución se tomó sobre la responsabilidad del agente que abandonó su puesto antes de completar el horario establecido.

“Creemos que hechos de estas características, que involucran instalaciones y bienes municipales, deben ser informados públicamente”, expresaron desde la bancada radical en un comunicado enviado a la redaccion de 7Paginas.

En ese sentido, remarcaron que además de conocer las eventuales sanciones, resulta importante saber qué acciones se llevaron adelante para reforzar la seguridad y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en dependencias municipales.

El reclamo de la UCR pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de los sistemas de custodia de los edificios públicos y la respuesta administrativa frente al incumplimiento de las tareas asignadas a los agentes municipales.