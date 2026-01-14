7PAGINAS

Miércoles 14 de enero de 2026
La UCR salió a respaldar la gestión de Francisco Azcué

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos manifestó su firme respaldo al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y a su equipo de gobierno, en medio de las presiones y maniobras que, según el partido, buscan condicionar el proceso de ordenamiento institucional que se lleva adelante en la ciudad.
Redacción 7Paginas

En un comunicado enviado a 7Paginas, la UCR destacó que transformar una realidad estancada por décadas “no es tarea de un solo hombre, sino de un equipo técnico y político comprometido con la transparencia”. Además, reivindicó la labor de los funcionarios y trabajadores municipales que, con “valentía”, llevan adelante auditorías, revisión de contratos y optimización del gasto público, acciones que consideran fundamentales para garantizar un futuro acorde a la elección de los ciudadanos.

El comunicado hace un llamado a la cordura y a la madurez democrática de todos los sectores, recordando que la responsabilidad de mantener la paz social recae sobre actores políticos, gremiales y sociales, y subrayando que “no es momento para la mezquindad ni para métodos que busquen entorpecer la administración pública por intereses particulares”.

Entre los lineamientos planteados, la UCR instó a:

Garantizar la gobernabilidad: respetar la autonomía del equipo municipal para tomar decisiones que sanen las cuentas públicas.

Actuar con altura cívica: privilegiar el diálogo como única herramienta para la resolución de conflictos.

Sostener el rumbo del cambio: respaldar las reformas estructurales impulsadas por el equipo de gobierno.

“El transparencia y el orden no son negociables. Acompañamos a Francisco Azcué y a su equipo en este desafío ético de gestionar con la verdad y la responsabilidad como banderas”, concluye el comunicado del Comité Provincial de la UCR, fechado en Paraná el 14 de enero de 2026.