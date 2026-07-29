La UCU lanza la Diplomatura en Operación, Mantenimiento y Tecnología de Maquinaria Agrícola

Se trata de una iniciativa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU, auspiciada por la Municipalidad de Urdinarrain y el Ente de Promoción de la Producción y el Empleo (EPPE), con el asesoramiento del INTA Regional. La propuesta busca dar respuesta a las crecientes demandas de modernización e innovación del sector agroindustrial, ofreciendo una formación técnica de calidad.

La diplomatura está dirigida a operarios, técnicos, trabajadores rurales, contratistas, profesionales y emprendedores que deseen adquirir competencias avanzadas en el uso, mantenimiento y regulación de equipos de última generación.

A lo largo del cursado se abordarán ejes temáticos que integran la práctica tradicional de campo con las últimas tendencias tecnológicas, entre ellos sistemas y tecnologías, innovación e inteligencia artificial, y seguridad y bienestar rural.

El plan de estudios cuenta con el respaldo de un cuerpo docente especializado en mecanización agrícola, integrado por profesionales de reconocida trayectoria.

El cursado se desarrollará de manera presencial, combinando instancias teóricas con prácticas intensivas directamente en el campo. La sede será el Centro Agrotecnológico de UCU en Urdinarrain, ubicado en las oficinas del EPPE, en el Parque Industrial de esa ciudad. La propuesta contempla un total de ocho módulos presenciales, que se dictarán con frecuencia quincenal.

En cuanto a los requisitos, la diplomatura está abierta a todas las personas interesadas, sin necesidad de contar con título secundario ni formación previa, lo que la convierte en una oportunidad accesible para quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en el manejo de maquinaria agrícola de última generación.

Con esta propuesta, la Universidad de Concepción del Uruguay reafirma su compromiso con el desarrollo regional, el fortalecimiento de las comunidades locales y la formación continua de calidad, adaptada al perfil productivo de Entre Ríos y la región.