La última noche del Carnaval de Federación coronó a su nueva reina

La ceremonia de coronación contó con la presencia del presidente municipal, Ricardo Bravo, quien acompañó el cierre de una edición que estuvo marcada por el compromiso y el esfuerzo de las comparsas.

Una noche a pura competencia

Como es tradición en la última velada, además de la elección de la reina, la jornada se vivió con gran expectativa ya que las comparsas dejaron todo en la pasarela para obtener el mayor puntaje posible de cara al escrutinio final, que se realizará en los próximos días.

En esta oportunidad, Mocidade fue la encargada de abrir la noche, seguida por YasiPora, mientras que Samba Berá tuvo la responsabilidad de cerrar el desfile en el Corsódromo “Luis Silvestri”, ante un público que volvió a cubrir gran parte de las tribunas.

Una edición especial

La edición 2026 tuvo una particularidad organizativa: a tan solo 15 días del inicio, las propias comparsas asumieron la responsabilidad de llevar adelante la organización del evento, garantizando su realización y continuidad.

El resultado fue una temporada vibrante, con fuerte acompañamiento del público y un notable despliegue artístico en cada jornada.

Con la coronación de Carla Liberatori como nueva soberana y a la espera del escrutinio oficial, el Carnaval de Federación cerró una edición intensa que reafirma su lugar como una de las celebraciones más convocantes de la región.