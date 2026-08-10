La Universidad de Concepción del Uruguay acompañará la visita del papa León XIV a Uruguay y Argentina

La próxima visita del papa León XIV a Uruguay y Argentina constituirá uno de los acontecimientos de mayor relevancia para la región durante este año. El Santo Padre realizará su primer viaje apostólico a América del Sur entre el 6 y el 17 de noviembre, con una agenda que incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

En Uruguay, León XIV estará entre el 6 y el 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, entre el 8 y el 11, continuará su recorrido por Argentina, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Para la Universidad de Concepción del Uruguay, la visita adquiere una especial significación por la cercanía geográfica con Paysandú y por la posibilidad de acompañar desde la comunidad universitaria un acontecimiento que trasciende lo religioso y propone una reflexión sobre los desafíos que atraviesan nuestras sociedades.

En este marco, la UCU prevé desarrollar una cobertura institucional y periodística de la visita, con especial atención a las actividades que se desarrollen en Paysandú, dada su proximidad con Concepción del Uruguay. La propuesta contempla el registro audiovisual, entrevistas a integrantes de la comunidad universitaria que participen de las actividades y la generación de contenidos para los distintos canales institucionales.

Una mirada desde la Universidad

La visita del papa León XIV también constituye una oportunidad para recuperar y poner en diálogo algunas reflexiones que forman parte de la agenda académica e institucional de la UCU.

El rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Dr. Héctor Sauret, mantuvo en septiembre de 2023 un encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, en el marco de una reunión que congregó a más de 200 rectores de universidades de América Latina y el Caribe. En aquella oportunidad, uno de los temas abordados fue el papel de la inteligencia artificial y la responsabilidad del ser humano frente a sus propias creaciones.

Prensa UCU