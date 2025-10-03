La UOEMC acordó un importante beneficio para la recreación de sus afiliados

El convenio, confirmado a 7Paginas por el secretario general del gremio, Maximiliano Torres, establece que cada afiliado titular podrá ingresar de manera gratuita al complejo acompañado por una persona.

“Sin lugar a dudas este es un paso importante en estos tiempos de ajustes, pero también es bueno para que el compañero municipal pueda disfrutar de este espacio de recreación. Estamos muy contentos con esta conquista”, expresó Torres.

El dirigente sindical remarcó que el beneficio no solo alcanza a los trabajadores municipales de Concordia, sino también a los afiliados de las localidades de Puerto Yeruá, Los Charrúas, Ayuí y Estancia Grande.

Con este acuerdo, la UOEMC busca fortalecer las prestaciones sociales para sus afiliados, garantizando un espacio de descanso y recreación accesible para las familias municipales de la región.