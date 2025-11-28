La UOEMC denuncia descuentos “arbitrarios” y exige el reintegro inmediato: “Atentan contra una conquista laboral de los municipales”

Según informó el sindicato a 7Paginas, se trata de un acuerdo sectorial logrado “tras una larga lucha” y que había sido ratificado la mañana de este jueves, en una reunión formal entre el Ejecutivo municipal y la organización gremial. Sin embargo, horas más tarde, al hacerse efectivo el pago de haberes, los trabajadores detectaron que los convenios habían sido eliminados de los recibos salariales.

“Una vulneración sin previo diálogo”

En el comunicado remitido al diario, la UOEMC manifestó su “más enérgico repudio” a la decisión del secretario de Desarrollo Humano, Arístides, a quien señalan como responsable directo del recorte aplicado a los empleados de la Dirección de Deportes.

Los convenios afectados contemplan el pago de tareas realizadas fuera del horario laboral habitual —principalmente los fines de semana y durante eventos municipales— a cargo de profesores de Educación Física.

“Estos convenios, que representan acuerdos legítimos y negociados en beneficio de los trabajadores, han sido vulnerados sin previo diálogo ni justificación”, indicó la entidad gremial.

Convenios garantizados por la mañana, descuentos por la tarde

El sindicato subrayó que la contradicción del Ejecutivo generó indignación entre los empleados.

“Por la mañana del día jueves, en una reunión formal convocada por el municipio y nuestra institución, fueron garantizados los convenios sectoriales. Horas más tarde, al hacerse efectivo el pago de los salarios, se detectan descuentos injustificados, los que fueron ordenados sacar por el secretario de Desarrollo Humano Sebastian Aristides”, señala el comunicado.

Desde la UOEMC calificaron el hecho como una ruptura unilateral de un derecho laboral conquistado y exigieron al municipio el reintegro inmediato de los montos descontados, además de la regularización plena del convenio.

Reclamo formal y advertencia gremial

La organización adelantó que ya se encuentra impulsando los reclamos administrativos correspondientes y no descartan medidas gremiales si el Ejecutivo no brinda una respuesta satisfactoria en las próximas horas.

“La eliminación de estos convenios no solo afecta la economía familiar de los trabajadores, sino que sienta un grave precedente para toda la planta municipal”, advirtieron