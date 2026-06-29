La UTN Concordia tuvo una destacada participación en el Campeonato Entrerriano de Ajedrez por Equipos 2026

Segun supo 7Paginas, la competencia se disputó el pasado 27 de junio en la ciudad de Concepción del Uruguay y fue organizada por la Federación Entrerriana de Ajedrez (FEDA) junto a la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay, bajo la coordinación de Alejandro Alé.

En total participaron 16 equipos integrados por cuatro jugadores cada uno, representando a distintas instituciones de la provincia. Entre ellos estuvieron presentes ocho equipos de Concordia, que viajaron hasta la histórica ciudad para formar parte del tradicional certamen.

El Club de Ajedrez UTN Facultad Regional Concordia estuvo integrado por los estudiantes Joaquín Santiago, Francisco Jaime y Gonzalo Barrios, mientras que el cuarto tablero fue ocupado por Luis Moreira, responsable del ajedrez de la Regional Concordia.

Desde la institución destacaron la actuación del equipo, teniendo en cuenta el elevado nivel de la competencia y la presencia de los mejores ajedrecistas entrerrianos, quienes protagonizaron una jornada de gran calidad deportiva.

Se viene el Circuito Blitz Clausura 2026

Tras esta experiencia provincial, el Club de Ajedrez de la UTN Concordia ya trabaja en la organización del Circuito Blitz «Clausura 2026», cuya fecha será confirmada en los próximos días.

Inicialmente, el certamen estaba previsto para el 24 de julio, pero esa fecha coincide con el inicio del Campeonato Entrerriano Superior Absoluto 2026, el torneo individual más importante de la provincia, que se desarrollará en la ciudad de Colón.

Agradecimiento institucional

Desde el Club de Ajedrez UTN Facultad Regional Concordia expresaron su agradecimiento a las autoridades de la casa de estudios por el respaldo brindado para que el equipo pudiera participar del campeonato provincial.

También destacaron el acompañamiento del profesor Guillermo «Pato» Agostini, quien formó parte de la delegación y colaboró durante el traslado, contribuyendo al desarrollo de una experiencia deportiva y formativa para los representantes concordienses.