La vecina de Concordia que junto a sus hijos vive un calvario, debió activar el botón antipánico

Lo que debía ser una jornada escolar normal se transformó este martes en un nuevo capítulo del calvario que vive una vecina de Concordia y sus tres hijos menores de edad. Ante la presencia amenazante de su ex pareja en las inmediaciones de la escuela de su hija menor, la mujer se vio obligada a accionar el botón antipánico para resguardar su integridad y la de su hija de 8 años.

El hecho: Acoso en la zona de la Terminal

Según el relato de comerciantes y vecinos de la zona de la Terminal de Ómnibus, el denunciado, A. Guglielmone, se acercó al perímetro del establecimiento educativo e intentó que su hija de 8 años —por quien su madre pide que se investigue un presunto abuso sexual— lo observara.

Alertada por los vecinos, la madre se hizo presente en el lugar. Al encontrarse frente al hombre, activó el dispositivo de emergencia. Personal de la Comisaría Tercera arribó rápidamente, trasladando al sujeto a la sede policial. Aunque fue liberado tras su identificación, el informe detallado elaborado por los efectivos fue clave para que la Justicia de Familia reaccionara tras un año de denuncias y dilaciones.

Una justicia que llega tarde

La familia atraviesa una situación crítica. A pesar de los informes presentados por el COPNAF, la madre denuncia una lentitud extrema en los tribunales locales. Guglielmone ya había incumplido un oficio del pasado 30 de marzo, dictado por la jueza subrogante Moulins, donde se establecía que el hombre debía respetar la decisión de la niña de no verlo para no entorpecer su tratamiento psicológico.

«Tuvo que pasar este episodio para que la justicia prestara atención», sostienen allegados a la víctima, remarcando que el acoso es diario y que las medidas de protección habían sido insuficientes hasta el momento.

Nuevas medidas de restricción

A raíz del informe policial de este martes, el Juzgado de Familia en turno emitió durante la noche una serie de medidas urgentes:

Prohibición de acercamiento: Guglielmone no podrá acercarse a menos de 200 metros de las víctimas ni de su domicilio por un plazo de 180 días.

Cese de hostigamiento: Se le ordenó abstenerse de realizar actos molestos o perturbadores por cualquier medio (personal o digital).

Intervención interdisciplinaria: Se comisionó al equipo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para realizar un informe del caso.

Citaciones urgentes: Las víctimas fueron citadas para este miércoles a las 07:30 horas, mientras que el denunciado deberá presentarse a las 09:00.

Con este nuevo episodio, el entorno de las víctimas, esperan que las medidas se cumplan de manera efectiva para garantizar la vida de esta madre y sus tres hijos, quienes aseguran vivir bajo una amenaza constante mientras el proceso judicial principal sigue su curso.

La Misiva C.A.I-7Paginas